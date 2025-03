Danny Jones und Georgia halten trotz Kuss-Skandal zusammen

Der McFly-Sänger Danny Jones und seine Ehefrau Georgia Horsley haben Berichten zufolge beschlossen, ihre Ehe fortzusetzen, trotz der jüngsten Turbulenzen um Dannys Kuss mit Maura Higgins. Der Vorfall ereignete sich nach den BRIT Awards am 1. März, wo Danny und Maura auf einer exklusiven Afterparty gesichtet wurden. Augenzeugen zufolge verließen sie diese um sechs Uhr morgens gemeinsam, nachdem sie die Nacht zusammen gefeiert hatten. Währenddessen war Georgia zu Hause und kümmerte sich um ihren gemeinsamen Sohn Cooper. Weder Danny noch Maura haben sich öffentlich zu dem Vorfall geäußert, doch laut Mirror betonen Quellen aus dem Umfeld des Paares, dass Danny und Georgia ihre Beziehung retten wollen.

Die Insider berichten, dass die beiden "positive Menschen" seien und entschlossen nach vorne blicken möchten. Georgia haben die Ereignisse zwar schwer getroffen, doch sie wolle die Beziehung nicht aufgeben. "Sie sind sehr miteinander verbunden und versuchen, das gemeinsam zu bewältigen", erklärte eine Quelle gegenüber Mirror. Danny, der für den Kuss massiv in die Kritik geraten ist, soll großen Wert darauf legen, mit Georgia zusammen einen Weg nach vorne zu finden. Gleichzeitig wurde ihm aber auch geraten, öffentlich über den Vorfall zu sprechen, um Kritikern entgegenzutreten. Maura, die nach dem Vorfall Ziel von Anfeindungen geworden ist, hat sich derweil in die USA zurückgezogen, wo sie gerade für ein Fotoshooting vor der Kamera steht.

Danny und Georgia lernten sich 2009 auf einem Miss-London-Event kennen und sind seit 2014 verheiratet. In einem früheren Interview gab Georgia offen zu, dass sie zunächst zögerlich gewesen sei, sich auf Danny einzulassen. "Er war ein bisschen ein D*ck, und ich mochte ihn nicht wirklich", erinnerte sie sich. Danny gab jedoch nicht auf und überzeugte sie letztendlich von seiner Zuneigung. Trotz der Schwierigkeiten in ihrer Beziehung soll Georgia nun daran festhalten, was sie gemeinsam aufgebaut haben – vor allem für ihren Sohn. Für Danny, den seine Karriere mit McFly seit 2003 ins Rampenlicht brachte, steht also nicht nur sein Familienleben, sondern auch sein berufliches Image auf dem Spiel.

Getty Images Maura Higgins im Oktober 2024

Getty Images Danny Jones im Juli 2013 in London

