Danny Jones' Frau zieht nach Kuss mit Co-Star Maura aus

Georgia Horsley (36), die Ehefrau von "McFly"-Sänger Danny Jones, hat Berichten zufolge das gemeinsame Zuhause verlassen, nachdem ein Video von Dannys Kuss mit TV-Persönlichkeit Maura Higgins bei einer Afterparty der diesjährigen BRIT Awards öffentlich wurde. Die ehemalige "Miss England" soll laut Mirror momentan bei einer Freundin in London leben, während sie über die Zukunft ihrer Ehe nachdenkt. Danny veröffentlichte nach dem Vorfall eine Entschuldigung auf Instagram, in der er erklärte: "Es tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, um das zu posten, aber ich habe mir Zeit genommen, um bei den Menschen zu sein, die mir am nächsten stehen. Ich möchte mich zutiefst bei meiner Frau und meiner Familie entschuldigen, dass ich sie in diese Situation gebracht habe. Ich liebe sie so sehr und wir werden weiterhin privat daran arbeiten." Obwohl das Paar weiterhin Kontakt hat, seien sie nicht mehr als Paar zusammen, so Insider.

Georgia, die seit 2014 mit Danny verheiratet ist und mit ihm den siebenjährigen Sohn Cooper großzieht, nahm den Kuss-Skandal laut nahestehenden Quellen als äußerst demütigend wahr. Sie habe sich bereits vor dem Vorfall erschöpft gefühlt, da sie Ende letzten Jahres den Umzug der Familie allein gemanagt hatte, während Danny im australischen Dschungel für die Reality-Show "I'm a Celebrity … Get Me Out of Here!" drehte. Erst vor wenigen Monaten hatte sie in einem Podcast über diese schwierige Zeit gesprochen, in der sie sich oft "zerbrochen" fühlte. Unklar bleibt bislang, ob das Paar trotz der Vorkommnisse eine gemeinsame Zukunft anstrebt oder ob die Trennung dauerhaft sein wird.

Georgia und Danny lernten sich 2009 bei einem Event kennen, und obwohl die 36-Jährige zunächst skeptisch gegenüber dem Sänger war, entwickelte sich eine enge Verbindung, die 2014 in einer Hochzeit gipfelte. Ihre Beziehung galt lange Zeit als stark – insbesondere wegen ihrer gemeinsamen Bemühungen um ihren Sohn. Während Georgia in der Vergangenheit für ihre Offenheit in sozialen Medien bekannt war, zog sie sich nach dem Skandal weitgehend zurück. Maura, die nach der BRIT Awards-Party ebenfalls in die Schlagzeilen geriet, hat sich bisher nicht öffentlich zu den Ereignissen geäußert. Stattdessen konzentriert sie sich auf berufliche Projekte, darunter eine Modekampagne in Los Angeles.

Getty Images Maura Higgins im Oktober 2024

Getty Images Georgia und Danny Jones mit ihrem Sohn Cooper, Dezember 2023

