Nach Fremdküssen: Danny Jones hat Angst um seine Karriere

Danny Jones, bekannt als Mitglied der Band McFly, sorgt derzeit für Schlagzeilen. Auf einer Afterparty der BRIT Awards am 1. März wurde der Sänger dabei gesichtet, wie er und Maura Higgins, bekannt aus "Love Island", sich einen Kuss gaben. Während die beiden den Abend in vollen Zügen genossen, war Dannys Ehefrau Georgia Horsley, mit der er seit 2014 verheiratet ist, nicht dabei. Das Paar hat einen siebenjährigen Sohn namens Cooper. Laut Insiderberichten des Mirror macht sich Danny nun Sorgen über die möglichen Auswirkungen des Vorfalls, besonders in Bezug auf seine Karriere. Bisher haben weder Danny, Georgia noch Maura öffentlich Stellung zu den Gerüchten genommen.

Während Danny schweigt, hat seine Frau ein erstes Lebenszeichen auf Instagram gegeben. Sie postete ein Schwarz-Weiß-Foto ihres Sohnes Cooper, begleitet von einem blauen Herz-Emoji – ein einfacher, aber ausdrucksstarker Beitrag, der ihre fürsorgliche Seite zeigt. In den Kommentaren überschütteten Fans sie mit unterstützenden Nachrichten wie: "Du bist eine tolle Mama" oder "Wir stehen hinter dir". Doch es bleibt unklar, wie Georgia mit dem öffentlichen Druck und der Aufregung rund um Danny und Maura umgeht, nachdem sie in den letzten Tagen einige Arbeitstermine, wie eine geplante Podcast-Aufnahme, abgesagt hat. Ein Insider behauptet, sie fühle sich "gedemütigt" und versuche, ihre Prioritäten neu zu ordnen.

Bereits in der Vergangenheit hat Georgia mehrfach ihre Stärke und die Liebe zu ihrer Familie unter Beweis gestellt. Trotz ihrer Verletztheit habe sie laut Mirror keine Absichten geäußert, die Ehe zu beenden. Insider betonten, dass der Kuss zwischen Danny und Maura für beide "bedeutungslos" gewesen und in einem Moment ausgelassener Partystimmung passiert sei. Danny und Georgia, die 2014 heirateten, gehören seit Jahren zu den beständigsten Paaren der britischen Musikszene. Viele Fans hoffen, dass sie diese Krise gemeinsam meistern können – besonders im Hinblick auf ihren Sohn, der das größte Glück der beiden darstellt.

Getty Images Georgia und Danny Jones im November 2017

Getty Images Danny Jones posiert mit seiner Ehefrau Georgia Horsley, 2016

