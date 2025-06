Kuss-Skandal: Georgia teilt Vatertags-Post für Danny Jones

Georgia Jones (37), Ehefrau von Danny Jones, hat ihren Mann zum Vatertag nun erstmals wieder öffentlich auf Instagram gezeigt. Nach dem aufsehenerregenden Kuss-Skandal teilte sie ein Bild von Danny mit ihrem gemeinsamen Sohn Cooper – ein seltener Einblick, der zeigt, dass sie wohl langsam wieder den Weg zurück in die Öffentlichkeit findet. Die frühere Miss England postete zudem ein Foto mit ihrem eigenen Vater, das sie mit den Worten "Für die Väter. Einen schönen Vatertag" kommentierte. Der liebevolle Gruß lässt erahnen, dass sich die Wogen zwischen dem Paar langsam zu glätten scheinen.

Nach dem bekannt gewordenen Vorfall, bei dem McFly-Sänger Danny die ehemalige Love Island-Teilnehmerin Maura Higgins (34) küsste, hatte sich Georgia laut Mirror zunächst zurückgezogen und war vorübergehend aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen. Die Situation war für die einstige Schönheitskönigin spürbar belastend – doch mittlerweile scheint sie in das gemeinsame Haus in West London zurückgekehrt zu sein. Danny hatte sich öffentlich entschuldigt und betont, wie sehr ihm seine Familie am Herzen liegt. Laut The Sun wolle er alles daran setzen, das Vertrauen seiner Frau zurückzugewinnen und die Beziehung zu festigen.

Danny und Georgia sind seit 2014 verheiratet und galten lange als absolutes Traumpaar. Gemeinsam meistern sie den Alltag mit ihrem siebenjährigen Sohn Cooper – eine Verbindung, die auch in schwierigen Zeiten Bestand hat. Trotz des Rückschlags scheint der Wunsch, an der Ehe festzuhalten, auf beiden Seiten groß zu sein. Vor allem die enge Beziehung zu ihrem Sohn könnte dabei helfen, wieder zueinanderzufinden – als Familie und als Paar. Ob diese Geste tatsächlich den Beginn einer Versöhnung markiert, bleibt abzuwarten – doch sie sendet zumindest ein erstes positives Signal.

Instagram / thegeorgiaedit Danny Jones mit seinem Sohn Cooper

Getty Images Georgia und Danny Jones mit ihrem Sohn Cooper, Dezember 2023

