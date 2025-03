Danny Jones' Ehekrise entschärft: Frau Georgia zieht zurück

Danny Jones steckt mitten in einer Ehekrise. Der Musiker hat bei einer Afterparty der Brit Awards einen folgenschweren Fehler begangen: Er wurde dabei gefilmt, wie er Love Island-Star Maura Higgins küsste. Seine Frau Georgia Jones (36), einstige Miss England und Mutter ihres gemeinsamen siebenjährigen Sohnes Cooper, verließ daraufhin das gemeinsame Haus in West London, um bei einer Freundin Zuflucht zu suchen. Wie Insider berichten, sei Georgia nun jedoch zurückgekehrt, während das Paar weiterhin an seiner Beziehung arbeite. "Danny hat klargemacht, dass er alles tun wird, um die Ehe zu retten", verriet ein Freund gegenüber The Sun.

Nach dem Vorfall brauchte die Blondine dringend Abstand von der belastenden Situation und zog für einige Tage zu ihrer Freundin, um in Ruhe ihre Gedanken zu ordnen. "Raus aus dem Haus und bei ihrer Freundin Rose Mahon zu sein, war genau das, was sie brauchte, um ihren Kopf freizubekommen", erklärte ein guter Freund von Georgia gegenüber dem Magazin und ergänzte: "Die Pause hat Georgia sehr gutgetan." Ob die Ehe der beiden den Vorfall überstehen wird, scheint laut der Quelle jedoch nicht sicher zu sein: "Ihre Beziehung mit Danny war bis zum Zerreißen gespannt und sie versuchen immer noch, herauszufinden, was sie wollen."

Berichten zufolge fühle sich die Podcasterin vom Verhalten Dannys sehr gedemütigt. Der 39-Jährige scheint jedoch fest entschlossen zu sein, um seine Ehe zu kämpfen. Er entschuldigte sich öffentlich auf Instagram und betonte, wie leid ihm alles tue: "Ich möchte mich bei meiner Frau und meiner Familie dafür entschuldigen, dass ich sie in diese Situation gebracht habe", schrieb er.

Anzeige Anzeige

Getty Images Danny Jones und Georgia, 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Georgia und Danny Jones mit ihrem Sohn Cooper, Dezember 2023

Anzeige Anzeige