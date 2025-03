Elf Jahre Ehe: So hält Jenny McCarthy ihre Liebe frisch

Jenny McCarthy (52) und Donnie Wahlberg (55) gelten seit über einem Jahrzehnt als eines der romantischsten Paare Hollywoods. Die Ehe der Schauspielerin und des Musikers ist nicht nur harmonisch, sondern sprüht offenbar auch nach elf Jahren noch vor Leidenschaft. Bei den jüngsten iHeartRadio Music Awards erklärte die ehemalige Talkshow-Moderatorin laut People, dass sie und Donnie bewusst daran arbeiten, ihre Beziehung frisch zu halten. "Wir daten uns weiterhin, um das Gefühl zu behalten, dass wir ein Paar sind – und nicht wie Bruder und Schwester zusammenleben", berichtete Jenny.

Jenny und Donnie pflegen zudem noch ein weiteres Ritual, um ihre Liebe intakt zu halten – nämlich das jährliche Erneuern ihrer Ehegelübde. Die Idee hatte Donnie ein Jahr nach ihrer Hochzeit. "Es war so emotional, dass wir beschlossen haben, daraus eine Tradition zu machen", erklärte er Fox News Digital im vergangenen Oktober. Zum zehnten Hochzeitstag im vergangenen August planten sie die Zeremonie dann erstmals gemeinsam. So schworen sie sich im Baker Hotel, wo sie 2014 zum ersten Mal "Ja" sagten, erneut die ewige Liebe.

Jenny und Donnie leben als Patchworkfamilie zusammen. So brachte der New Kids on the Block-Star seine Söhne Xavier und Elijah mit in die Beziehung. Bei der Schauspielerin ist es Sohnemann Evan, der die Familie komplett macht. Zu seinem Stiefvater Donnie führt der 22-Jährige ein enges Verhältnis – laut Evan sei der Sänger "eine der süßesten und freundlichsten Seelen", die er je getroffen habe. Auch Jenny verstünde sich mit den Kindern ihres Partners blendend.

Getty Images Jenny McCarthy und Donnie Wahlberg im Dezember 2018

Instagram / jennymccarthy Jenny McCarthy und ihr Sohn Evan Joseph Asher

