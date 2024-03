Brandneue Hits: New Kids on the Block feiert Album-Comeback!

Die Fans von New Kids on the Block haben Grund zur Freude: Bald gibt es ein neues Album! Auf Instagram verkündet die Gruppe, dass am 17. Mai "Still Kids" erscheint. Die letzte Veröffentlichung eines Tonträgers mit brandneuen Songs ist bereits über zehn Jahre her! Einen Vorgeschmack liefern die Musiker zuvor mit dem Lied "Kids", das ebenfalls auf dem Album zu hören sein wird. Außerdem werden Jonathan Knight (55), Jordan Knight (53), Joey McIntyre (51), Donnie Wahlberg (54) und Danny Wood (54) auch einen Song mit DJ Jazzy Jeff (59) featuren und einen weiteren mit Taylor Dayne (62).

Durch diese Neuigkeit sind ihre Fans auf der Social-Media-Plattform ganz schön aus dem Häuschen und freuen sich über die insgesamt 14 brandneuen Hits ihrer Idole. "Das ist alles und noch mehr!", schwärmt ein Bewunderer beispielsweise und ein weiterer stimmt zu: "Ihr Jungs seid die Besten aller Zeiten. Ich liebe das neue Video – für immer ein Blockhead, woho! Macht weiter so!" Außerdem beweisen viele in den Kommentaren, dass sie OG-Fans sind und ihnen fällt ein besonderes Detail auf: Das Datum des Releases fällt nämlich auf Jordans 53. Geburtstag!

Deutlich jünger waren der Sänger und seine Bandkollegen hingegen zur Zeit ihres großen Durchbruchs Ende der 80er bis Mitte der 90er-Jahre. Damals gehörten die fünf zu den bestbezahlten Künstlern weltweit und galten als waschechtes Pop-Phänomen. Dank ihrer treuen Fangemeinschaft durften sich die "Step by Step"-Interpreten außerdem über eine ganz besondere Leistung freuen: den Rekord im Verkauf von Merchandiseartikeln. Einem der Mitglieder gelang vor einigen Jahren außerdem ein weiterer Weltrekord: Donnie schoss 2016 nämlich die meisten Selfies in drei Minuten und wurde sogar ins Guinnessbuch der Rekorde eingetragen!

