Zehnter Jahrestag: Jenny McCarthy und Donnie heiraten erneut

Jenny McCarthy (51) und Donnie Wahlberg (55) haben ihr zehntes Hochzeitsjubiläum auf ganz besondere Weise zelebriert! Die TV-Bekanntheit und der "Blue Bloods"-Star haben ihr Eheversprechen erneuert und das gebührend gefeiert – und zwar im Baker Hotel, demselben Ort, an dem sie sich vor zehn Jahren erstmals das Jawort gegeben haben. Auf Instagram gewähren die beiden auch ein paar Eindrücke in die Feierlichkeiten. Ein Foto zeigt den Moment, in dem sich die beiden vor dem Altar zum zweiten Mal das Eheversprechen geben und sich ganz verliebt in die Augen schauen.

Anders als zu ihrer ersten Trauung 2014, zu der 90 Personen eingeladen gewesen waren, feierten sie diesmal im intimeren Kreis. Auch ein weißes Brautkleid gab es nicht. Jenny trug stattdessen ein elegantes, dunkelblaues Seidenkleid mit V-Ausschnitt und langem Beinschlitz. Donnie glänzte passend dazu in einem marineblauen Anzug, den er mit einem schwarzen Hemd und Lackschuhen kombinierte. Ihre schicken Outfits präsentierten die zwei in einem süßen Video, das sie kurz bevor sie zum Altar schritten, aufnahmen: "Wie wir in unsere nächsten zehn Jahre gehen! Alles Gute zum zehnten Jahrestag, Baby! Ich bin so aufgeregt, den Rest der Ewigkeit mit dir zu teilen! Ein Jahrzehnt vorbei, eine Ewigkeit noch vor uns", schreibt der Schauspieler dazu.

Für die 51-Jährige und ihren Mann ist die Erneuerung ihres Eheversprechens schon eine richtige Tradition, denn das machen sie bereits seit ihrem ersten Hochzeitstag. Wie Jenny im Podcast "Let’s Talk Off Camera with Kelly Ripa" erzählt hat, wurde dieses Ritual auf Donnies Wunsch hin eingeführt, da es ihm sehr wichtig sei, sich gegenseitig an ihre Versprechen zu erinnern und das gemeinsame Jahr zu reflektieren. Und ihre Tradition klappt wohl wunderbar für das Paar – wie sie regelmäßig im Netz zeigen, könnten sie offenbar nicht glücklicher miteinander sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / donniewahlberg Jenny McCarthy und Donnie Wahlberg

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenny McCarthy und Donnie Wahlberg im November 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Idee, das Ehegelübde jedes Jahr zu erneuern? Total romantisch! Kitschig und etwas unnötig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de