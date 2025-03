So erlebte Jenny McCarthy die Nahtoderfahrung von Sohn Evan

Jenny McCarthy (52) spricht in einem Interview über die schrecklichste Erfahrung ihres Lebens: einen Moment, in dem sie um das Leben ihres Sohnes Evan bangte. Der jetzt 22-Jährige habe im Alter von zweieinhalb Jahren während eines epileptischen Anfalls einen Herzstillstand erlitten. Jenny berichtet, wie sie den Notruf gewählt und verzweifelt auf die Rettungssanitäter gewartet habe. "Er lief blau an, und ich schrie ins Telefon, dass sie sich beeilen sollen", erzählt sie im Podcast "Heal Squad" von Maria Menounos (46). Die Sanitäter hätten Evan zweimal wiederbeleben müssen – eine prägende Erfahrung, die Jenny an den Rand der Verzweiflung gebracht habe.

Kurz darauf habe ihr Sohn die Diagnose Autismus erhalten. Diese Nachricht, kombiniert mit der vorherigen Nahtoderfahrung, habe Jenny in eine tiefe persönliche Krise gestürzt. Sie erinnert sich daran, wie sie sich oft weinend in der Dusche wiedergefunden habe, überwältigt von Schmerz und dem Gefühl völliger Hilflosigkeit. Dennoch habe die Schauspielerin unermüdlich für ihren Sohn gekämpft und begonnen, sich intensiv mit seinem Zustand auseinanderzusetzen. Ihre Erfahrungen bekam die Öffentlichkeit 2007 erstmals zu hören, als Jenny in ihrem Buch "Louder Than Words: A Mother's Journey in Healing Autism" über die Herausforderungen und Freuden des Lebens als Mutter eines autistischen Kindes sprach.

Heute hat Evan seinen eigenen Weg eingeschlagen, unterstützt von Jenny und seinem Stiefvater Donnie Wahlberg (55), den die Schauspielerin 2014 heiratete. Der junge Mann, der ein Faible für Musik, kreatives Schreiben und Filme hat, veröffentlichte Anfang 2023 seinen ersten eigenen Song, inspiriert von seiner Verehrung für Selena Gomez (32). Jenny selbst sagte bereits 2008 in der "Oprah Winfrey Show", wie prägend ihre Rolle als Mutter für sie war: "Ich weiß, warum Gott mir Evan gegeben hat. Er ist ein wunderbarer Lehrer und eine Inspiration." Die Familie bleibt bis heute eng verbunden, während Evan sich mutig dem Abenteuer seiner eigenen Zukunft widmet.

Instagram / jennymccarthy Jenny McCarthy und ihr Sohn Evan Joseph Asher

Getty Images Jenny McCarthy und Donnie Wahlberg bei der "The Masked Singer"-Premiere 2018

