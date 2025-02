Donnie Wahlberg weiß, warum Hollywood-Ehen oft scheitern

Donnie Wahlberg (55), bekannt aus der Serie "Blue Bloods" und ehemaliges Mitglied der Band New Kids on the Block, ist seit fast einem Jahrzehnt glücklich mit Jenny McCarthy (52) verheiratet. Der Schauspieler und die Moderatorin haben eine ganz besondere Tradition. Jedes Jahr an ihrem Hochzeitstag erneuern sie ihre Ehegelübde. Letztes Jahr feierten die beiden ihren zehnten Hochzeitstag und nutzten dabei die Gelegenheit, erneut ihre gegenseitige Wertschätzung zu betonen. Über ihr Erfolgsgeheimnis sprach Donnie jetzt mit Fox News Digital und erklärte, dass Hollywood-Paare oft daran scheitern würden, weil sie ihre Karriere an die erste Stelle setzen.

Für Donnie und Jenny stehe ihr gemeinsames Leben stets über der Karriere, wie er im Interview verriet: "Unser Fokus liegt auf der Beziehung – und das bringt am Ende sogar Positives für die Arbeit." Er erklärte weiter, dass viele Stars den Mittelpunkt ihres Lebens auf ihre beruflichen Erfolge legen würden und dadurch die Liebe vernachlässigen. Um die Romantik lebendig zu halten, versuchen die beiden, ihre Partnerschaft so leidenschaftlich wie am Anfang zu gestalten. Dies zeigte sich auch am vergangenen Valentinstag, als beide einander mit süßen Überraschungen bedacht haben. Während Donnie ein besonderes Video für Jenny aufnahm, dekorierte sie sein Apartment mit roten Herzballons und sorgte für eine romantische Atmosphäre.

Jenny McCarthy und Donnie Wahlberg begannen ihre Beziehung im Sommer 2013 und heirateten im August 2014. Seitdem begeistern sie ihre Fans regelmäßig mit gefühlvollen Einblicken in ihr Privatleben. Die "Masked Singer"-Jurorin und der Musiker, der aus Boston stammt, lieben es scheinbar, auch beruflich gemeinsame Projekte umzusetzen. So moderierten sie kürzlich die True-Crime-Sendung "Very Scary Lovers", von der Donnie schwärmerisch gegenüber Us Weekly sagte: "Es hat so viel Spaß gemacht, mit ihr zusammenzuarbeiten – auch wenn das Thema ernst war." Ihre außergewöhnliche Chemie verbindet sie also nicht nur privat, sondern auch vor der Kamera.

Instagram / donniewahlberg Jenny McCarthy und Donnie Wahlberg

Instagram / Donnie Wahlberg Jenny McCarthy und Donnie Wahlberg

