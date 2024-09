So läuft Patchwork bei Donnie Wahlberg und Jenny McCarthy

Donnie Wahlberg (55) und Jenny McCarthy (51) haben ein starkes und unterstützendes Patchwork-Familiengefüge geschaffen. Donnie, bekannt als Mitglied von New Kids on the Block und Star von "Blue Bloods", teilt sich das Familienleben mit Jenny und den insgesamt drei Kindern: Donnies Söhnen Xavier und Elijah aus einer früheren Ehe sowie Jennys Sohn Evan. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2014 haben Donnie und Jenny ihre Familien zusammengeführt und dabei stets auf das Wohl und die Privatsphäre der Kinder geachtet. Besonders Jenny betonte auf Instagram, dass Donnie ein bewundernswerter Vater sei, der trotz seines Ruhmes immer die Bedürfnisse der Familie in den Vordergrund stelle.

Xavier und Elijah haben wie auch ihr Vater die Musik für sich entdeckt: Xavier ist Frontmann und Bassist der Metal-Band Upon Stone in Los Angeles, während Elijah mit seiner Band Pink Laces unter anderem durch das Erscheinen auf dem Cover des japanischen Jado Magazins international bekannt wurde. Donnie unterstützt die musikalischen Ambitionen seiner Söhne, ohne ihnen seinen eigenen Karriereweg aufzuzwingen. Im Gespräch mit der "Rachael Ray Show" betonte er: "Ich muss meinen Weg nicht auf sie übertragen; sie haben ihre eigenen gefunden."

Neben Donnie Wahlbergs Söhnen hat Jenny ihren Sohn Evan, der mit Autismus diagnostiziert wurde, mit in die Ehe gebracht. Evan hat sich als talentierter Autor, Filmemacher und Content Creator etabliert. Er veröffentlichte sogar einen eigenen Song, inspiriert von seiner Bewunderung für Selena Gomez (32). Die enge Bindung zwischen Donnie und Evan ist offensichtlich. Wie hello schreibt, sei Donne laut Evan "eine der süßesten und freundlichsten Seelen", die er je getroffen habe. Die Familie lebt in den Vororten von Chicago, pendelt jedoch für die Arbeit oft nach New York und Los Angeles.

Jenny McCarthy und Donnie Wahlberg im Februar 2024

Jenny McCarthy, Donnie Wahlberg, Los Angelese, The Masked Singer Premiere, 13. Dez. 2018

