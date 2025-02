Morgan Freeman erwischte Jenny McCarthy beim Sex

Jenny McCarthy (52) und ihr Ehemann Donnie Wahlberg (55) sind bekannt dafür, hin und wieder pikante Einblicke in ihr Liebesleben zu geben. In einem Interview mit Us Weekly ließen sie jetzt eine weitere Bombe platzen: Sie würden einen besonderen Reiz dabei empfinden, auf Partys heimlich Zeit zu zweit zu verbringen. "Wenn jemand eine Weihnachtsfeier schmeißt, finden wir die Toilette im Keller und nutzen die Gelegenheit", erklärte Jenny lachend. Einen ganz besonderen Höhepunkt habe ihr ungewöhnliches Freizeitvergnügen jedoch bei den Emmy Awards 2014 erreicht, als die Schauspiellegende Morgan Freeman (87) sie bei ihrem vermeintlich geheimen Schäferstündchen überraschte. "Wir hörten eine Stimme sagen: 'Nehmt euch ein Zimmer.' Es war Morgan Freeman! Er zwinkerte uns nur zu und ging weiter", gestand Donnie kleinlaut im Interview.

Das war jedoch bei weitem nicht das erste lustvolle Versteckspiel, von dem das liebestolle Pärchen öffentlich berichtete. In einem Gespräch mit People erinnerte sich Jenny einst an ihre Hochzeit im Jahr 2014 und ihr plötzlich verschmutztes Brautkleid: Während die Feierlichkeiten in vollem Gange waren, sei sie mit ihrem frisch angetrauten Ehemann in den Garten des Veranstaltungsorts verschwunden. "Wir hatten etwas Spaß, und das Kleid war danach voller Grasflecken. Es war nicht mehr zu retten", gestand sie lachend. Bereut habe sie dieses naturnahe Liebesabenteuer jedoch keineswegs. "Es war romantisch und wunderbar. Und wenigstens musste ich das nicht am Ende der Nacht machen, als ich müde war."

Jenny, die für ihre direkten und oft schonungslosen Aussagen bekannt ist, hat auch keine Hemmungen, über die körperliche Ausstattung und Vorgehensweisen ihres Ehemannes zu sprechen. In der Show "Watch What Happens Live" ließ sie keinen Zweifel daran, wie begeistert sie von Donnies körperlicher Leistung ist, als sie auf die Frage nach ihrem Liebesleben erklärte: "Es wird jedes Mal besser. Er weiß einfach, was er tut." Bezogen auf seine 'Ausstattung' sprach sie sogar von der "perfekten Passform" und erklärte lachend, dass längst nicht jeder Mann mit so viel Ästhetik gesegnet sei.

Getty Images Morgan Freeman, Schauspieler

Instagram / donniewahlberg Jenny McCarthy und Donnie Wahlberg im Februar 2024

