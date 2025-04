Jenny McCarthy wäre durch vegane Ernährung "fast gestorben"

Schauspielerin und Model Jenny McCarthy (52) hat im Podcast "Healer Squad" von Maria Menounos (46) offenbart, eine schwerwiegende Gesundheitskrise überstanden zu haben. Die 52-Jährige erklärte, dass sie durch eine Umstellung auf vegane Ernährung "fast gestorben" sei. Der Grund: eine bis zu diesem Zeitpunkt nicht diagnostizierte Zöliakie. "Ich war erschöpft und völlig am Ende", sagte Jenny, die sich zum Start in ihr veganes Leben offenbar mit besonderer Vorliebe auf Pizza, Pasta und andere glutenhaltige Teigwaren stürzte. Nach starken Verdauungsbeschwerden habe ihr ein Arzt schließlich empfohlen, die Ernährung wieder komplett umzustellen – mit augenscheinlich durchschlagendem Erfolg für ihre Darmgesundheit: "Ich kann inzwischen täglich mein großes Geschäft erledigen – ganz ohne Abführmittel."

Sehr zum Entsetzen der Vegan-Community, die zu großen Teilen ethische Gründe für ihre rein pflanzliche Ernährung nennt, wechselte Jenny daraufhin ins komplette Gegenteil: Heute ernährt sie sich ausschließlich von Fleisch. Die Umstellung sei ihr zunächst alles andere als leicht gefallen, da sich die rein tierische Ernährung für sie "belastend und schwer" angefühlt habe. Mit kleinen Tricks, darunter Lachs statt Fleisch, habe sie sich jedoch daran gewöhnt und sei mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Dennoch betonte Jenny im Interview, dass diese Lösung zwar für sie persönlich gut funktioniert habe, sie die karnivore Ernährungsweise aber keinesfalls als Allheilmittel für alle Menschen mit Glutenunverträglichkeit sehe.

Privat steht Jenny, die auch als ehemaliges Playboy-Model bekannt ist, mit beiden Beinen fest im Leben. Seit 2014 ist sie mit Donnie Wahlberg (55), Sänger der Band New Kids on the Block, verheiratet. Donnie, der auch Mitinhaber der Burger-Kette Wahlburgers ist, habe sie während ihrer gesundheitlichen Herausforderungen stets unterstützt, so die 52-Jährige. Trotz der Schwierigkeiten betonte Jenny, inzwischen gut mit ihrer Unverträglichkeit umgehen zu können und weiter auf die kleinen Signale ihres Körpers achten zu wollen.

Timothy Hiatt / GettyImages Jenny McCarthy 2015 in Chicago

Getty Images Jenny McCarthy, Donnie Wahlberg, 6. November 2019, Variety's 3rd Annual Salute To Service, NY

