Nick Vialls Frau Natalie Joy hatte eine zweite Fehlgeburt

Natalie Joy, die Ehefrau des ehemaligen "Bachelor"-Stars Nick Viall (44), hat offenbart, dass sie innerhalb weniger Monate erneut eine Fehlgeburt erlitten hat. In einer emotionalen Instagram-Story teilte die 26-Jährige am Sonntag mit, dass sie vergangene Woche ihr Baby verlor und sich nun einem sogenannten D&C, einem chirurgischen Eingriff zur Entfernung von Gewebe aus der Gebärmutter, unterziehen musste. Natalie schrieb, dass sie zu Beginn des Jahres noch den Verlust ihrer ersten Fehlgeburt verarbeitet habe, bevor sie überraschend wieder schwanger wurde. "Es hat eine Weile gedauert, bis ich diese zweite Chance annehmen konnte, aber schließlich fand ich so viel Glück", erklärte sie, bevor sie den erneuten Verlust schilderte.

Bereits in der Vergangenheit sprach Natalie in Nicks Podcast "Viall Files" über die traumatischen Erfahrungen rund um ihre Fehlgeburten. Besonders der Verlust ihres zweiten Kindes Anfang des Jahres, bei dem sie den Embryo zu Hause verlor, sei eine der schlimmsten Nächte ihres Lebens gewesen. Natalie erinnerte sich daran, wie schwer es ihr fiel, die Realität zu akzeptieren: "Wie kann man das einfach wegspülen?" Ihr Mann Nick, der sie in dieser schwierigen Zeit unterstützte, beschrieb den Moment als äußerst traumatisch. Das Paar fand Trost darin, das Baby an einem besonderen Ort zu beerdigen, der ihnen beiden ein Gefühl von Verbindung gibt.

Natalie und Nick, die im April 2024 geheiratet haben, sind Eltern einer Tochter namens River Rose, die im Februar desselben Jahres geboren wurde. Das Paar lernte sich 2020 kennen, nachdem Natalie Nick über Instagram eine Direktnachricht mit dem Text "Du bist unglaublich" geschickt hatte – woraus sich eine Liebesgeschichte entwickelte. Während Natalie in ihren Beiträgen betont, wie sehr sie sich auf ihren Mann und ihre Tochter stützt, um diese schmerzhaften Erfahrungen zu bewältigen, bleibt das Thema ein schwerer Schlag für die junge Mutter. Natalie beendet ihre Botschaft mit den Worten: "Ich bin so dankbar für meinen Mann und unser kleines Mädchen."

Getty Images Natalie Joy und Nick Viall

Instagram / nickviall Natalie Joy und Nick Viall kuscheln mit ihrer Tochter River Rose