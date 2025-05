Nick Viall verrät Details zu Podcastdeal in Millionenhöhe

Nick Viall (44) hat einen Mega-Deal für seinen Podcast "Viall Files" an Land gezogen: Wie der ehemalige Kandidat von "The Bachelor" kürzlich verriet, hat er mit Libsyn eine Vereinbarung über etwa 26,5 Millionen Euro abgeschlossen. Dieser mehrjährige Vertrag sichert dem Podcast nicht nur Werbeverträge, sondern auch Hosting und Vertrieb durch Libsyn. Das amerikanische Podcasting-Unternehmen agiert bereits seit April als Partner von Nick. Für Nick ist das mehr als nur ein beruflicher Erfolg – er erklärte im Gespräch mit der Autorin Natalie Jarvey: "Als jemand, der ziemlich arm aufgewachsen ist, war es cool, meinen Eltern von der Dealhöhe zu erzählen und ehrlich sagen zu können: 'Ich glaube, wir müssen uns nie wieder Sorgen ums Geld machen.'"

Nick plauderte offen darüber, wie er den Podcast seit 2019 zu einer festen Größe aufgebaut hat. Ein Schlüsselfaktor für den Erfolg sei es gewesen, komplette Podcast-Folgen auch auf YouTube zu veröffentlichen. Neben "Viall Files" hat Nick zudem sein eigenes Medienunternehmen namens Envy Media aufgebaut, das mittlerweile auch weitere Podcasts produziert. Zu den Formaten gehören unter anderem "Disrespectfully" mit Katie Maloney und Dayna Kathan sowie "Humble Brag", moderiert von Crystal Kung Minkoff und Cynthia Bailey (58). Ein Sprecher von Libsyn lobte Nick in einem Statement als "professionell" und betonte, wie sehr man sich auf die nächsten drei Jahre der Zusammenarbeit freue.

In seinem Podcast beschäftigt sich Nick mit Themen wie Popkultur, Beziehungen und Reality-TV – ein Mix, der auf viel Resonanz stößt. Auch er selbst freut sich über seine erfolgreichen Produktionen: "Ich habe in den letzten sechs Jahren den besten Job der Welt gehabt", schrieb er in einem Statement. Nick ist dadurch bekannt geworden, dass er in zwei aufeinanderfolgenden Staffeln der "Bachelorette" den zweiten Platz belegte und anschließend selbst zum "Bachelor" wurde. Seine jetzige Frau Natalie Joy lernte er 2020 allerdings kennen, weil sie ihm eine Nachricht auf Instagram schrieb. Gemeinsam haben die beiden eine Tochter und wünschen sich noch mehr Nachwuchs. Allerdings mussten sie kürzlich eine zweite Fehlgeburt verkraften.

Getty Images, Instagram / nickviall Collage: Nick Viall, TV-Bekanntheit

Getty Images Natalie Joy und Nick Viall

