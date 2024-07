Trennungsgerüchte ade: Nick Viall turtelt mit seiner Natalie

Bei Nick Viall (43) und Natalie Joy scheint es wohl doch keine Liebeskrise zu geben! Der Reality-TV-Star und seine Ehefrau setzten ein Zeichen der Einheit, als sie sich am Donnerstag bei den ESPY-Awards in Los Angeles auf dem roten Teppich küssten – trotz kürzlich aufgetauchter Betrugsgerüchte! Der einstige The Bachelor-Star trug zu diesem Anlass ein modisches Ensemble aus einem weißen T-Shirt unter einer schwarz-weiß gestreiften Jacke und schwarzen Hosen. Seine Frau strahlte neben ihm in einem ärmellosen schwarzen Kleid mit mehreren Cut-outs und trug dazu eine funkelnde silberne Handtasche von Dolce & Gabbana.

Die Gerüchte über eine angebliche Affäre von Natalie waren im Mai auf der Plattform Reddit aufgetaucht und wurden kürzlich von Reality-Star Harry Jowsey (27) auf Instagram erneut angeheizt. Der Finger weg!-Star hatte Nick vorgeworfen, über ihn zu lästern, und dabei angedeutet, dass er sich eher um Probleme in seiner eigenen Ehe kümmern sollte. Der 43-Jährige äußerte sich dazu in seinem Podcast "The Viall Files" und erklärte, dass er sich von solchen Gerüchten fernhalte: "Ich lese meine Presse nicht, ich lese keine Kommentare. Ich bin nicht auf Reddit – ich halte mich aktiv davon fern." Er betonte, dass er sich auf seine Familie und seine Beziehung zu Natalie konzentriere.

Nick und Natalie, die seit Juli 2020 ein Paar sind, hatten sich im Januar 2023 verlobt. Ihre Tochter River Rose kam im Februar dieses Jahres zur Welt. Nur zwei Monate später gaben sich die zwei das Jawort, anschließend ging es mit ihrem Baby sowie Natalies Mutter in die Flitterwochen in die Karibik. Doch so einiges lief schief: Noch bei der Anreise gab es Komplikationen mit dem Pass der frischgebackenen Mutter, wie sie in ihrem Podcast erzählten: "Ich habe diesen Pass schon oft benutzt. Ich hatte noch nie ein Problem. Ich weiß nicht, was los war." Deshalb mussten sie den nächsten Flug nach Hause antreten, doch dieser Rückflug wurde nach stundenlanger Wartezeit gecancelt – eine stressige Situation für die frisch Vermählten: "Wir hatten River im Arm und mussten uns für unsere Tochter zusammenreißen."

Nick und Natalie, die stets offen über ihre Beziehung sprechen, waren auch nicht scheu, über die Herausforderungen ihres Liebeslebens nach der Geburt ihrer Tochter River Rose zu reden. Im Podcast "The Viall Files" hatte Nick bereits vor ein paar Monaten enthüllt, dass es schwierig sei, Intimität in ihren hektischen Alltag einzubauen: "Es ist einfach logistisch schwierig. Du hast dieses kleine Baby und es ist ein Engel und es ist natürlich immer an unserer Seite." Damals hatten die beiden auch zugegeben, dass sie noch daran arbeiteten, diesen "Code" für mehr Zweisamkeit zu knacken.

Zusätzlich hatte die Mutter von Nicks Frau die jungen Eltern in der ersten Zeit nach der Geburt unterstützt, indem sie bei ihnen wohnte. Doch selbst dann war es nicht einfach, intime Momente zu finden. "Das Beste, was wir hätten tun können, wäre zu sagen: 'Hier [nimm das Baby], wir gehen ins Schlafzimmer'. Das hätte sich so komisch angefühlt", erzählte der Reality-TV-Star. Dennoch ließen sich Nick und seine Frau von den Herausforderungen nicht entmutigen, und es scheint, als seien sie mit ihrer Ehe und Familie total happy – trotz der Affärengerüchte.

