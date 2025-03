Capital Bra bestätigt: Er ist von seiner Ehefrau getrennt

Capital Bra (30) hat eine der kursierenden Spekulationen rund um sein Privatleben nun selbst bestätigt: Der Rapper gab in einer Instagram-Story bekannt, dass er sich von seiner Jugendliebe und Ehefrau getrennt hat. "Es geht eigentlich gar keinen etwas an, aber es ist so: Ich habe mich von meiner Frau getrennt", erklärte er in dem kurzen Clip, den er mit seinen Followern teilte. Gleichzeitig bat er darum, kein großes Aufsehen um die Trennung zu machen.

Über die Gründe für die Trennung ließ Capital Bra nichts verlauten. Auch die Identität seiner Frau hat der Künstler bisher immer unter Verschluss gehalten, ebenso wie viele Teile seines Privatlebens. Bekannt ist lediglich, dass die beiden vier gemeinsame Kinder haben. Trotz des Ehe-Aus betonte der Musiker in seiner Story den Respekt und die Wertschätzung, die er seiner Ex-Frau entgegenbringt: "Das ist die Mutter meiner Kinder. Egal was passiert, ich liebe sie – dafür, dass sie mir meine gesunden Kinder geschenkt hat."

Capital Bra und seine Noch-Ehefrau kennen sich, seit sie 12 Jahre alt sind. Seit 2014 sind der Rapper und seine Jugendliebe ein Paar. Die überraschende Trennung kommt nur wenige Jahre, nachdem der Musiker seiner Partnerin die "Traumhochzeit" schenkte, von der sie ihm zufolge seit ihrer Kindheit geträumt hatte. Im Jahr 2023, kurz bevor sein viertes Kind das Licht der Welt erblickte, gaben sich die beiden das Jawort. "Als das Gelübde vorgelesen wurde, stand ich schon so betonmäßig da. Aber es war schön", erinnerte er sich im Rahmen seiner Kampagne "Bling by Capital Bra mit Cleangang".

Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

Instagram / capital_bra Capital Bra mit seinen beiden Söhnen, Juni 2021

