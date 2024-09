Steuerschulden? Finanzamt verhökert Eigentum von Capital Bra

Capital Bra (29) ist einer der erfolgreichsten Rapper in Deutschland. Doch nun scheint der Musiker, der mit echtem Namen Vladyslav Balovatsky heißt, finanzielle Probleme zu haben. Auf der Website des Auktionshauses von Bund, Ländern und Gemeinden können Fans nämlich einige Besitztümer des "Berlin Lebt"-Interpreten ersteigern. Veranstaltet wird die Auktion vom Finanzamt Potsdam, das unter anderem mehrere goldene Schallplatten und eine schallisolierte Aufnahmekabine des Künstlers anbietet. Auch ein eigens für Vladyslav angefertigter Basketballautomat, der mit seinem Gesicht verziert ist, kann dort erworben werden. Den Wert des Einzelstücks schätzt die Behörde auf 4000 Euro.

Genauere Informationen zu den Hintergründen der Versteigerung gibt weder das Finanzamt noch Capi selbst. Einige Nachbarn des Hip-Hop-Stars berichteten allerdings gegenüber Bild, dass sie einen Einsatz auf seinem Grundstück in Kleinmachnow beobachtet haben. Demnach sei die Behörde vor ein paar Wochen mit mehreren Autos vor seinem Haus erschienen und habe Gegenstände abtransportiert. Der 29-Jährige soll seine Zeit währenddessen in Thailand verbringen.

In seinem Haus am Rande von Berlin spielte sich im April schon mal ein aufsehenerregender Vorfall ab. Damals warfen Unbekannte Brandbeschleuniger auf den Wagen seiner Frau, der sofort anfing zu brennen. Im Interview mit der Tageszeitung zeigte sich der Familienvater fassungslos: "Das ist wirklich krank. Was sind das für Menschen, die so etwas machen?" Er war sich sicher, dass die Täter Schlimmes vorhatten. "Ich stecke das alles weg, aber diese Menschen hatten es auch auf meine Kinder abgesehen", erklärte der vierfache Papa.

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Capital Bra, Rapper

Instagram / capital_bra Capital Bra mit seiner Tochter

