Bonez MC bricht Chart-Rekord von Rapper-Kollege Capital Bra

Um sich in der deutschen Rapszene zu behaupten, muss man Hits liefern. Der musikalische Erfolg zeigt sich darin, welcher Künstler mit den meisten Singles in den Charts gelistet wird. In den vergangenen vier Jahren hielt diesen Rekord ungeschlagen Capital Bra (29) – in diesem Sommer wurde er aber abgelöst. Mit einer Reihe von erfolgreichen Feature-Tracks hat es Bonez MC (38) geschafft, den "Berlin lebt"-Interpreten vom Thron zu stoßen. Laut Raptastisch verzeichnet das "187 Strassenbande"-Mitglied 159 Chart-Erfolge – und damit zwei Stück mehr als der bisherige Titelverteidiger.

Bonez MC ist also auf der Überholspur – ein Konkurrent, mit dem Capi vielleicht gar nicht gerechnet hat. In den vergangenen Jahren lieferte er sich nämlich mit einem anderen Rap-Kollegen ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Immer wieder kam Kollegah (40) dem Erfolg des 29-Jährigen nahe. Letztendlich blieb der "Wieder Lila"-Star trotzdem seit 2021 der deutsche Künstler mit den meisten Tracks in den Rap-Singlecharts. Bis zum Jahr 2017 hingegen war es ein anderer bekannter Name der Rapszene, der den Titel für sich verteidigte. Mit aktuell 106 Songs bleibt Bushido (45) aber bei einer ähnlichen Zahl wie schon vor Jahren – und hat damit mittlerweile den Anschluss zu seinen Kontrahenten verloren.

Für Johann Lorenz Moser, wie Bonez mit bürgerlichem Namen heißt, ist das ein Rekord, für den er viele Jahre gearbeitet hat. Gemeinsam mit seinem "187 Strassenbande"-Kollegen Gzuz (36) veröffentlichte der heute 38-Jährige 2014 das Album "High & Hungrig". Knapp 32 Wochen hielten sie sich damit in den deutschen Charts – was dem Rapper seinen Weg zum kommerziellen Erfolg im Musikbusiness ebnete. Mittlerweile hat sich nicht nur beruflich, sondern auch privat eine Menge im Leben des Skandal-Musikers verändert. Ein einschneidendes Erlebnis war dabei wohl die Geburt seiner Kinder: Während seine ältere Tochter bereits in seinen 20ern zur Welt kam, machte ihn die Geburt des gemeinsamen Kindes mit seiner Freundin Mary vergangenes Jahr zum zweifachen Vater.

