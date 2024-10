Achtstelliger Bereich: Wie viel Geld hat Rapper Capital Bra?

Capital Bra (29) ist einer der bekanntesten Rapper Deutschlands. Vladislav Balovatsky, wie Capital Bra mit bürgerlichem Namen heißt, generierte nicht nur mit seinem musikalischen Erfolg den einen oder anderen Euro, sondern auch mit diversen weiteren Standbeinen. Erst vor rund acht Jahren veröffentlichte der Musiker sein erstes Album namens "Kuku Bra". Es folgten 13 Nummer-eins-Hits und diverse Deals mit verschiedenen Marken. Das Vermögen Magazin geht daher von einer geschätzten Summe in Höhe von 15 Millionen Euro aus.

In seiner Karriere als erfolgreicher Rapper konnte Capital Bra bisher rund 2,2 Milliarden Streams seiner Songs verzeichnen, die ihm geschätzt satte 8,6 Millionen Euro Umsatz eingespielt haben, wie Bild berichtet. Hinzu kommen seine angeschauten YouTube-Videos sowie Einnahmen seines Labels "Bra Musik". Vor rund vier Jahren brachte er zwei Pizzen auf den Markt, die in diversen Supermärkten verkauft wurden und geschätzt 20 Millionen Euro Umsatz pro Jahr in die Kasse gespült haben sollen. Aber damit nicht genug: Auch die Eisteemarke BraTee soll bereits einen Umsatz von rund 130 Millionen Euro eingebracht haben. Nicht zu vergessen sind die Einnahmen, die der 29-Jährige durch Social Media erwirtschaftet und Deals mit großen Modemarken wie beispielsweise Nike.

Diese Summen mögen erst einmal nach Mengen an Geld klingen. Wie viel von Capital Bras Vermögen wirklich noch vorhanden ist, ist aber ungewiss. Vor allem das Finanzamt ist momentan hinter dem Geld des Rappers her. Bereits Mitte September kam heraus, dass Capital Bra offenbar große Geldprobleme hat. Demnach konnten Fans des "Neymar"-Interpreten private Gegenstände des vierfachen Vaters erwerben, die auf der Website eines Auktionshauses angeboten wurden. Initiator der Versteigerung soll wohl das Finanzamt Potsdam gewesen sein.

