Wegen verlorenem Reisepass: Capital Bra in Dubai gestrandet

Capital Bra (30) erlebte wohl kürzlich einen Schreckmoment. Dem Rapper war es nicht möglich, aus Dubai auszureisen, weil ihm ein wichtiges Dokument fehlte. Er hat seinen Reisepass verloren – was laut seinem Umfeld nicht untypisch ist, da er "tollpatschig" sei. Wie Bild berichtet, konnte sich der "Neymar"-Interpret aber bereits eine neue Reiseerlaubnis einholen und ist pünktlich zu Ostern wieder zu Hause. Der Vorfall brachte allerdings trotzdem etwas Ärgerliches mit sich. Der Musiker hatte keine andere Wahl, als einige seiner bevorstehenden Konzerte abzusagen.

Die Besucher seiner Auftritte in der Schweiz, in Nürnberg und in Wehldorf erhielten daher kürzlich die schlechte Nachricht, vorerst auf ihr Idol verzichten zu müssen. Um Ersatztermine wurde sich jedoch bereits gekümmert: Für Nürnberg wurde der 2. Mai als Ausweichtermin genannt. Für seinen Auftritt in der niedersächsischen Gemeinde sieht es derzeit aber noch schlecht aus. "Wir wollen kein Risiko eingehen und Tausende Gäste und Fans enttäuschen und haben deswegen entschieden, das Clubkonzert nicht stattfinden zu lassen", erklärte der Klub auf Instagram.

Was der vierfache Papa in den Vereinigten Arabischen Emiraten machte, ist nicht bekannt. Jedoch schien er mit einem Video auf seinem Social-Media-Account anzudeuten, für seine Musik dort gewesen zu sein. Die Aufnahme zeigte Capital Bra in der Wüste und beinhaltete das Snippet eines möglicherweise bald erscheinenden Songs. "Zieht euch warm an", schrieb er unter seinen Beitrag – und sorgte für Begeisterung bei seinen Fans. "Es geht los", betonte beispielsweise ein Nutzer, während ein anderer kommentierte: "Ja man, endlich."

Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

