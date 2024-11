So süß: Capital Bra teilt niedlichen Moment mit seinen Kids

Capital Bra (30) ist wohl nicht nur bei seinen Fans sehr beliebt, sondern auch bei seinen Kindern! Der Rapper darf sich Vater zweier Söhne und zweier Töchter nennen und veröffentlicht in seiner Instagram-Story jetzt eine Aufnahme, die beweist, dass diese völlig vernarrt in ihr Elternteil sind. In dem Video stellt er die Frage, wer einen Kuss von Papa möchte, die mit einer Menge Begeisterung beantwortet wird. Schon kurz darauf fallen dem "Nicht verdient"-Interpreten seine Kids um den Hals, während er lachend ruft: "Fünfer pro Kuss, Fünfer pro Kuss!"

Der 30-Jährige scheint die Zeit mit seinem Nachwuchs in vollen Zügen zu genießen. Das zeigt nicht nur die Aufnahme, sondern wird auch durch die Worte deutlich, die Capital Bra dazu schreibt. "Danke an alle, die mir täglich schreiben, ob es mir gut geht und ob ich etwas brauche. Danke Bratans, mir geht es so gut wie noch nie, ich bin im Hintergrund viel am Machen", betont er und fügt zwei rote Herz-Emojis hinzu.

Ob der "110"-Rapper sich vorstellen kann, seine Rasselbande noch zu erweitern? Das verriet er vergangenes Jahr im Rahmen seiner Kampagne Bling by Capital Bra mit Cleangang: "Das weiß nur Gott", erklärte Capital Bra und fügte hinzu: "Ich bin selbst noch ein bisschen Kind im Kopf. Aber man wird ja auch älter, erfahrener." Er hätte nie gedacht, einmal vierfacher Vater zu sein, wisse inzwischen jedoch, wie er die Kindererziehung angehen müsse. "Deswegen fällt mir das mittlerweile leicht", verdeutlichte er.

Instagram / capital_bra Capital Bra und sein Sohn im November 2024

Instagram / capital_bra Capital Bra mit seiner Tochter

