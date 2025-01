"Nicht mehr lange": Ed Westwick freut sich auf Nachwuchs

Der Gossip Girl-Star Ed Westwick (37) und seine Ehefrau Amy Jackson (33) zählen wahrscheinlich schon die Tage bis zur Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes! Hin und wieder teilt Amy Schnappschüsse von ihrem inzwischen kugelrunden Babybauch im Netz. Besonders begeistert ist davon vor allem einer – ihr Gatte! Eine neue Fotoreihe der schwangeren Beauty repostet Ed nun in seiner Instagram-Story. Darunter schreibt der Schauspieler voller Vorfreude: "Nicht mehr lange!"

Die beiden Turteltauben lassen ihre Follower immer wieder auf Social Media an den Highlights ihrer Liebe teilhaben. So teilten sie in der Vergangenheit auf TikTok ein rührendes Video, das einen ihrer Tage zu zweit wiedergab. Sogar einen Termin zur Ultraschalluntersuchung gaben die Eheleute online preis. Der Höhepunkt des besagten Clips war der Moment, in dem Amy und Ed vollkommen überwältigt das Ultraschallbild ihres Babys betrachteten.

Das Model und der Darsteller sind schon seit 2021 ein Liebespaar. Im August 2024 gaben sich die Verliebten das Jawort bei einer romantischen Trauung in Italien. Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Brite kurz nach der Zeremonie zwei Fotos von der Festlichkeit. Auf den idyllischen Schnappschüssen posierten Ed und Amy in ihren Hochzeitslooks vor einem Meer aus weißen Blumen. Er betitelte den Beitrag mit den Worten: "Die Reise hat erst begonnen."

Anzeige Anzeige

Instagram / iamamyjackson Amy Jackson, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Amy Jackson und Ed Westwick, Mai 2023

Anzeige Anzeige