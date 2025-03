Deepika Padukone und Ranveer Singh führten offene Beziehung

Ranveer Singh (39) und Deepika Padukone (39) haben ihre Fans mit einem intimen Einblick in ihre Hochzeit überrascht. Das berühmte Bollywood-Paar zeigte in der ersten Folge der achten Staffel von "Koffee With Karan" ein bisher unveröffentlichtes Video ihres großen Tages. Im Laufe der Talkshow lenkte jedoch ein anderes Thema die Aufmerksamkeit auf sich: Deepika sprach offen über die Anfänge ihrer Beziehung. Sie verriet, dass beide lange keine feste Bindung eingegangen seien und es erlaubt war, andere Menschen zu treffen – eine Aussage, die Ranveer sichtbar irritierte.

Laut Deepika sei sie damals nicht bereit gewesen, sich zu binden, da sie aus schwierigen Beziehungen gekommen war. Sie wollte sich ihre Freiheit wahren und die Dinge langsam angehen, auch wenn sie und Ranveer immer wieder zueinander gefunden hätten. "Ich wollte einfach ungebunden sein", erklärte die Schauspielerin. Während sie zugab, in dieser Zeit andere Menschen getroffen zu haben, betonte sie: "In meinem Kopf war ich immer bei ihm." Als der Moderator Karan Johar nach diesen "anderen Personen" fragte, denen sie während dieser Phase begegnet war, wurde die Stimmung kurz angespannt: Ranveer wirkte verärgert. Während Deepika sich darauf berief, Einzelheiten vergessen zu haben, sagte Ranveer: "Aber ich erinnere mich sehr genau."

Die Dynamik zwischen den beiden sorgte für gemischte Reaktionen im Netz. Während einige Nutzer Ranveers Reaktion als Zeichen von Verletzung interpretierten, betonten andere, wie ehrlich Deepika in ihrer Reflexion war. Das Paar, das seit ihrer Hochzeit 2018 als Traumpaar Bollywoods gilt, ist bekannt für offene Einblicke in seine Beziehung. Deepika hat in der Vergangenheit offen über ihre Kämpfe mit Depressionen gesprochen, wobei Ranveer sie unterstützend begleitete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ranveer Singh und Deepika Padukone, Dezember 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Ranveer Singh und Deepika Padukone, Dezember 2018

Anzeige Anzeige