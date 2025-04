Deepika Padukone und ihr Ranveer gönnen sich neues Luxusheim

Ranveer Singh (39) und Deepika Padukone (39) stehen kurz davor, in ihr neues Heim in Mumbai einzuziehen. Das luxuriöse Domizil des Schauspielerpaares umfasst die obersten vier Etagen eines Gebäudes – vom 16. bis zum 19. Stock – und bietet mit seinen 11.266 Quadratmetern nicht nur reichlich Platz, sondern auch einen atemberaubenden Blick auf das Meer. Zusätzlich gehört eine 1.300 Quadratmeter große Terrasse zur Immobilie, die laut dem Bericht von Filmfare etwa 11 Millionen Euro gekostet hat. Das Paar, das zu den beliebtesten in Bollywood zählt, wird gemeinsam mit seiner kleinen Tochter Dua das neue Zuhause beziehen.

Die Gegend, in der sich die Residenz befindet, ist eines der exklusivsten Viertel in Mumbai und Heimat vieler Bollywood-Größen. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich Shah Rukh Khans (59) berühmtes Anwesen "Mannat" sowie die Galaxy Apartments von Salman Khan (59). Während "Mannat" derzeit renoviert wird, soll Shah Rukh vorübergehend in eine Wohnung in Pali Hill gezogen sein. Neben ihrer neuen Wohnung sind Ranveer und Deepika auch weiterhin Besitzer eines Bungalows in Alibaug, einer Küstenregion südlich von Mumbai, den sie 2021 erworben haben.

Neben ihrem neuen Luxusheim sorgen beide auch beruflich für Schlagzeilen. Während Ranveer sich demnächst in "Don 3" der ikonischen Rolle des Don annimmt, die zuvor von Shah Rukh und Amitabh Bachchan (82) gespielt wurde, arbeitet Deepika an mehreren Projekten. Zuletzt war sie in "Singham Again" zu sehen. Darüber hinaus wird spekuliert, dass sie in der Fortsetzung von "Kalki 2898 AD" eine wichtige Rolle spielt. Außerdem berichtete PeepingMoon, dass Deepika die Mutter von Suhana Khan (24) – Shah Rukhs Tochter – in dessen Film "King" verkörpern wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan und Salman Khan, Dezember 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Suhana Khan, Dezember 2024

Anzeige Anzeige