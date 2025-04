Deepika Padukone vergleicht Ex Ranbir nicht mit Mann Ranveer

Als Deepika Padukone (39) während einer Interviewrunde vor einigen Jahren gebeten wurde, zu entscheiden, ob ihr Ex Ranbir Kapoor (42) oder ihr damaliger Freund und heutiger Mann Ranveer Singh (39) der bessere Schauspieler sei, tat sie sich zunächst ziemlich schwer. In typischer Deepika-Manier entschied sie sich dann aber laut NDTV für einen diplomatischen Ansatz und verglich die Frage humorvoll mit der Wahl zwischen Mutter und Vater. "Ich habe das Gefühl, dass wir ständig vergleichen. Seien es Filme, Schauspieler oder Co-Stars, wir müssen lernen, die Unterschiede zu schätzen", erklärte die Schauspielerin. Der damals anwesende Ranbir fügte scherzhaft hinzu: "Ich will der Vater sein."

Die Freundschaft zwischen Deepika und Ranbir geht trotz ihrer gemeinsamen Vergangenheit als Paar weit über ihre frühere Beziehung hinaus. Die beiden waren 2007 ein Liebespaar geworden, hatten sich jedoch 2010 wieder getrennt. Dennoch arbeiteten sie nach ihrer Trennung in Filmen wie "Yeh Jawaani Hai Deewani" und "Tamasha" zusammen. Deepika und Ranveer verliebten sich 2013 während der Dreharbeiten zum Film "Ram Leela". Seit ihrer Hochzeit 2018 gelten Deepika und Ranveer als eines der beliebtesten Paare der Branche.

Die Liebe von Deepika und Ranveer wurde im September vergangenes Jahr durch die Geburt ihrer Tochter gekrönt. Das Paar, das für seine Diskretion in privaten Angelegenheiten bekannt ist, hielt sich zunächst bedeckt und teilte nur wenige Details über die freudige Neuigkeit. Auf Instagram überraschten sie schließlich ihre Fans mit einem intimen Einblick: Sie posteten ein bezauberndes Foto der kleinen Füße ihres Babys und gaben den Namen ihrer Tochter preis – Dua Padukone Singh. "Dua" bedeutet Gebet, ein Zeichen dafür, dass die kleine Tochter die Erfüllung eines langersehnten Wunsches ist. "Unsere Herzen sind mit Liebe und Dankbarkeit erfüllt", schwärmten die glücklichen Eltern.

Getty Images Ranbir Kapoor und Deepika Padukone, Mai 2013

Getty Images Ranveer Singh und Deepika Padukone, Juli 2022

