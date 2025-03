Deepika Padukone hat Balance als Mutter noch nicht gefunden

Bollywood-Star Deepika Padukone (39) hat bei einem Forbes-Event in Abu Dhabi über die Herausforderungen gesprochen, die das Muttersein mit sich bringt. Die beliebte Darstellerin, die sich im vergangenen September gemeinsam mit Ehemann Ranveer Singh (39) über die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Dua freute, schilderte laut Deccan Chronicle offen die schwierige Balance zwischen Karriere und Familie. "Ich habe keine großen Probleme damit, aber ich bin noch dabei, meinen eigenen Weg zu finden", erklärte Deepika ehrlich. Ihre aktuelle Priorität liege darin, ihre Zeit zwischen ihrem Beruf und der Fürsorge für ihr Baby zu organisieren, ohne dabei Schuldgefühle zu entwickeln.

Die Mutterrolle beeinflusse sie nicht nur im Alltag, sondern auch in der Auswahl ihrer Filmprojekte, so Deepika weiter: "Selbst wenn es unbewusst geschieht, wird sich die Mutterschaft auf die Art von Rollen, die ich auswähle, auswirken." Gleichzeitig betonte die Schauspielerin, dass bewusste Entscheidungen für sie schon immer wichtig waren – auch vor ihrer Zeit als Mutter. Vor Ort enthüllte die 39-Jährige zudem, dass sie zuletzt eine Google-Suche zu Elternfragen startete: "Es war wahrscheinlich etwas wie: 'Wann hört mein Baby auf zu spucken?' Dua ist ständig in meinen Gedanken."

In einem früheren Interview im Rahmen der Vortragsreihe der Live Love Laugh Foundation bei The Quint sprach Deepika bereits über die Herausforderungen der ersten Tage als Mutter. Sie gestand sich ein: "Es gibt bestimmte Tage, an denen ich mich gestresst oder ausgebrannt fühle, weil ich nicht genug geschlafen habe oder meine Selbstfürsorgerituale nicht praktiziert habe." Die Inderin war schon immer dafür bekannt, offen über mentale Gesundheit und persönliche Herausforderungen zu sprechen. Es überrascht daher nicht, dass sie auch jetzt so ehrlich über das Muttersein berichtet.

Getty Images Ranveer Singh und Deepika Padukone

Getty Images Deepika Padukone, März 2023

