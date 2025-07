Deepika Padukone wird mit Stern auf dem Walk of Fame geehrt

Es gibt großartige Neuigkeiten für Deepika Padukone (39): Die Bollywood-Ikone wird mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Die Nachricht wurde am Mittwoch laut Hindustan Times während einer Live-Pressekonferenz verkündet. Deepika ist Teil der "Class of 2026" und wird somit neben Stars wie Emily Blunt (42), Timothée Chalamet (29), Rami Malek (44), Rachel McAdams (46) und Demi Moore (62) für ihre herausragenden Leistungen im Bereich der Filmkunst ausgezeichnet. Als erste indische Schauspielerin, die diese Ehre erhält, teilt sie die Bühne mit weiteren internationalen Größen aus verschiedenen Kategorien, darunter Film, Fernsehen, Musik und Sport.

Die Wahl der kommenden Honorees wurde aus hunderten Nominierungen durch ein Auswahlgremium getroffen. Mit dieser Ehrung tritt Deepika in die Fußstapfen von Sabu Dastagir, der bereits 1960 als erster Inder auf dem Walk of Fame gewürdigt wurde. Der Sohn eines Elefantenführers erlangte durch seine Rolle in "Elephant Boy" Berühmtheit. Besonders stolz zeigte sich Deepika selbst: Sie teilte ihre Freude mit ihren Fans auf Instagram und fasste das Ereignis in einem einzigen Wort zusammen: "Dankbarkeit". Die Liste der neuen Mitglieder des Walk of Fame 2026 umfasst 35 Namen, darunter auch besondere Persönlichkeiten wie Shaquille O’Neal, Molly Ringwald (57) und posthum Tony Scott.

Bereits in der Vergangenheit bewies Deepika, dass sie nicht nur in Bollywood, sondern auch international auf Bewunderung stößt. So erlangte sie 2017 durch den Film "xXx: Return of Xander Cage" weltweite Bekanntheit, in dem sie neben Vin Diesel (57) spielte. Die natürliche Chemie zwischen den beiden führte damals zu zahlreichen Schlagzeilen – und ihr Kollege geriet regelrecht ins Schwärmen über sie. In einem Interview mit CNN News 18 lobte der Hollywoodstar die Zusammenarbeit mit Deepika und ihre außergewöhnliche Verbindung: "Ich liebe sie so sehr, und wir haben so viel natürliche Chemie miteinander."

Getty Images Deepika Padukone, Dezember 2023

Getty Images Deepika Padukone, März 2023

Getty Images Vin Diesel und Deepika Padukone, Januar 2017