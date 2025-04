Dieser Hollywood-Star schwärmt total für Deepika Padukone

Deepika Padukone (39), gefeierte Schauspielerin der indischen Filmindustrie, schaffte 2017 mit dem Actionfilm "xXx: Return of Xander Cage" ihren internationalen Durchbruch. Ihr Co-Star in dem Film war Vin Diesel (57) – und die Chemie zwischen den beiden sorgte damals weltweit für Schlagzeilen. In einem Interview mit CNN News 18 lobte Vin die Zusammenarbeit mit Deepika und die außergewöhnliche Verbindung, die sie während der Dreharbeiten entwickelten. "Ich liebe sie so sehr, und wir haben so viel natürliche Chemie miteinander", schwärmte der Schauspieler sichtlich angetan.

Die zwei Darsteller hatten laut Vin bereits vor "xXx" über mögliche gemeinsame Projekte gesprochen. Deepika war ursprünglich für eine Rolle in "Fast & Furious 7" im Gespräch, doch erst im dritten Teil der "xXx"-Reihe fanden die beiden Stars zueinander. Vin bezeichnete seine Kollegin damals als eine zukünftige weltweite Ikone. "Der nächste globale Superstar kommt aus Indien", prophezeite er – und behielt Recht.

Seitdem hat sich Deepika nicht nur als erfolgreicher Filmstar in Hits wie "Jawan" an der Seite von Shah Rukh Khan (59) etabliert, sondern auch abseits des Rampenlichts einen Namen gemacht. Im vergangenen Jahr wurde sie Mutter einer Tochter namens Dua, die sie nun mit ihrem Ehemann und Schauspielkollegen Ranveer Singh (39) großzieht. Derzeit konzentriert sich Deepika vor allem auf ihre Familie. Dennoch machte kürzlich die Ankündigung Schlagzeilen, dass sie erneut an der Seite des "King of Bollywood" in Shah Rukhs kommenden Film eine tragende Rolle übernehmen soll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Vin Diesel und Deepika Padukone, Januar 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Deepika Padukone und Shah Rukh Khan, August 2014

Anzeige Anzeige