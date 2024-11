Ranveer Singh und seine Deepika feiern sechsten Hochzeitstag

Wie romantisch! Die beiden Bollywoodstars Deepika Padukone (38) und Ranveer Singh (39) feiern am Donnerstag ihren sechsten Hochzeitstag. Auf seinem offiziellen Instagram-Account widmet der Schauspieler seiner besseren Hälfte deshalb einen niedlichen Zusammenschnitt gemeinsamer Momente. Bei diesen stand Ranveer scheinbar häufig hinter der Kamera, da seine Liebste in allen möglichen Lebenslagen, wie beim frechen Herausstrecken ihrer Zunge, geknipst wurde. Darunter schwärmt er: "Jeder Tag ist der Tag der Anerkennung der Ehefrau, aber heute ist der wichtigste Tag. Alles Gute zum Jahrestag, Deepika. Ich liebe dich."

Innerhalb von nur wenigen Stunden haben mehr als 1,6 Millionen Follower den Post gelikt. Darunter auch einige Stars aus der Branche, wie Juhi Chawla und Alia Bhatt. Natürlich können sich auch die Fans der beiden nicht stoppen und beglückwünschen voller Euphorie das glückliche Liebespaar. So schreibt ein Anhänger: "Er küsst den Boden, auf dem du läufst, Deepika!" Ein weiterer User meint: "Ihr seid das süßeste Pärchen überhaupt!"

Das indische Traumpaar heiratete 2018 am Comer See in Italien. Im Februar dieses Jahres verkündeten sie ihre erste Schwangerschaft und begrüßten im September schließlich ein kleines Mädchen auf der Welt. Seit der Geburt halten sich die glücklichen Eltern eher bedeckt bezüglich ihres Familienzuwachses. Auf Instagram teilten sie kürzlich jedoch eine neue Aufnahme der Füßchen des Babys und verrieten den Namen: "Dua Padukone Singh. 'Dua' bedeutet Gebet – denn sie ist die Antwort auf unsere Gebete."

Anzeige Anzeige

Instagram / ranveersingh Bollywoodstar Deepika Padukone

Anzeige Anzeige

Getty Images Bollywoodstars Ranveer Singh und Deepika Padukone

Anzeige Anzeige