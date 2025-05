Hat Deepika Padukone etwa Zoff mit Kollegen in Bollywood?

Bollywood-Star Deepika Padukone (39) hat kürzlich während eines Events in Stockholm mit Harper's Bazaar über ihre beruflichen Prioritäten und persönlichen Werte gesprochen. Die TV-Bekanntheit äußerte sich dazu, wie sie die richtigen Menschen für ihre Projekte auswählt und betonte zugleich die Wichtigkeit, die Balance im Leben zu bewahren. Obwohl sie nicht konkret auf eine viral kursierende, kryptische Nachricht des Regisseurs Sandeep Reddy Vanga über ihren angeblichen Ausstieg aus seinem Film "Spirit" wegen kreativer Differenzen einging, offenbarte sie vielsagend: "Wenn man den Lärm um sich herum ausblendet und einfach auf das eigene Bauchgefühl hört, sind die Antworten immer da."

Deepika erläuterte weiter: "Ich möchte mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen die Arbeit Spaß macht. Familie, Authentizität und echte Verbindungen sind für mich wesentlich, um Balance zu finden." Gerüchten zufolge war Deepika als Hauptdarstellerin für den Film "Spirit" vorgesehen und erhielt dafür ihr bisher höchstes Honorar angeboten. Vergangene Woche wurde jedoch Triptii Dimri für die weibliche Hauptrolle verkündet. Sandeep veröffentlichte zudem einen Post auf X, der anscheinend auf Deepika anspielte. Er schrieb: "Wenn ich einem Schauspieler eine Geschichte erzähle, setze ich 100-prozentiges Vertrauen in ihn. Es gibt eine unausgesprochene Geheimhaltungsvereinbarung zwischen uns. Einen jüngeren Schauspieler herabzusetzen und meine Geschichte zu verdrängen? Ist es das, wofür dein Feminismus steht? Du hast es nicht verstanden. Du wirst es nicht kapieren. Du wirst es nie kapieren."

Abseits der aktuellen Turbulenzen hinter den Kulissen arbeitet Deepika derzeit an einem neuen Projekt mit ihrem beliebten Kollegen Shah Rukh Khan (59). Der kommende Film mit dem Titel "King" wird von Siddharth Anand inszeniert und wartet mit einer beeindruckenden Starbesetzung auf, darunter Rani Mukerji (47), Abhishek Bachchan (49) und viele weitere renommierte Persönlichkeiten der Filmindustrie. Für Deepika und den "King of Bollywood" ist es die sechste gemeinsame Zusammenarbeit und ihre dritte in Folge nach den Kinoerfolgen "Pathaan" und "Jawan". Insider berichteten gegenüber dem Portal PeepingMoon, dass insbesondere Shah Rukh und Siddharth darauf bestanden, sie für die Rolle der Mutter von Suhana Khan (25) zu gewinnen.

Instagram / sandeepreddy.vanga Sandeep Reddy Vanga, Januar 2024

Getty Images Shah Rukh Khan und Rani Mukerji, Oktober 2010

