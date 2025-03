Nach Jeffs Tod: Aubrey Plaza spaziert durch Los Angeles

Aubrey Plaza (40) wurde kürzlich bei einem Spaziergang im Griffith Park in Los Angeles gesichtet. Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie "Parks and Recreation", war gemeinsam mit ihrem Produzenten-Kollegen Tyler Davidson unterwegs, mit dem sie bereits an ihrem Film "Emily The Criminal" zusammenarbeitete. Begleitet wurden die beiden von Aubreys Hund Frankie. Der entspannte Spaziergang, der eher von ruhigen Gesprächen als vom sportlichen Ehrgeiz geprägt war, kommt nur wenige Monate nach dem Tod ihres Mannes Jeff Baena (✝47). Der Drehbuchautor und Regisseur starb Anfang Januar im Alter von 47 Jahren durch Suizid.

Laut Daily Mail hatten sich die beiden im September des letzten Jahres offiziell getrennt. Im Bericht eines Ermittlers ist zu lesen, dass Jeff im Oktober 2024 gegenüber Aubrey beunruhigende Bemerkungen machte. Diese veranlassten Aubrey dazu, eine Freundin anzurufen, um sich nach dem Wohlergehen ihres Ex-Mannes zu erkundigen. Jeff war seit diesem Vorfall in Therapie, heißt es in den Dokumenten. Der Bericht legt dar, dass Jeff in seinen letzten Monaten unter "Eheproblemen" litt. Jeff habe kurz vor seinem Tod noch eine Textnachricht an Aubrey geschrieben.

Aubrey und Jeff lernten sich 2011 kennen und teilten eine tiefe Leidenschaft für Filme, die ihre Beziehung prägte. Im Jahr 2020 heirateten sie in einer unkonventionellen Zeremonie, beide gekleidet in tie-dyed Pyjamas – eine Hommage an Jeffs Hobby, das er während der Quarantäne entwickelte. Nach seinem plötzlichen Tod ehrte Aubrey ihren Mann symbolisch bei einem Auftritt in der "Saturday Night Live"-Jubiläumsshow, indem sie eines seiner geliebten Hemden trug. Während Aubrey nun langsam wieder in den Alltag zurückfindet, bleiben ihre gemeinsamen Erinnerungen und ihre kreative Verbindung eine besondere Facette ihrer Geschichte.

Getty Images Aubrey Plaza, Schauspielerin

Getty Images Aubrey Plaza und Jeff Baena, Januar 2014

