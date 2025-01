Aubrey Plaza dankbar für Unterstützung nach Tod ihres Mannes

Aubrey Plaza (40) hat sich erstmals zum tragischen Tod ihres Ehemanns Jeff Baena (✝47) geäußert. Der Regisseur beging Anfang Januar Suizid, wie gerichtsmedizinische Berichte belegen. Gemeinsam mit der Familie Baena veröffentlichte die Schauspielerin eine emotionale Erklärung: "Das ist eine unvorstellbare Tragödie. Wir sind allen, die uns unterstützt haben, zutiefst dankbar." Gleichzeitig bat sie die Öffentlichkeit darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. Auch ihr Sprecher äußerte sich laut Us Magazine zuvor und sprach von einer "am Boden zerstörten Familie". Details zu den Umständen wurden nicht bekannt gegeben.

Aubrey und Jeff waren 14 Jahre lang ein Paar, bevor sie 2020 heimlich heirateten. Die Nachricht über ihre Hochzeit teilte die Schauspielerin damals in einem lockeren Instagram-Beitrag mit. Während eines Interviews erzählte sie später, dass die Hochzeit bei ihnen spontan während des ersten COVID-Lockdowns stattfand. Im Garten ihres Hauses richteten sie einen improvisierten Altar ein, und ein Standesbeamter, der ein Hawaiihemd trug, traute sie. Die Ehe war geprägt von Humor und Kreativität, wie die beiden in Interviews wiederholt betont hatten. Gemeinsam arbeiteten sie auch an Projekten wie den Filmkomödien "The Little Hours" und "Spin Me Round".

Trotz ihres gemeinsamen Schaffens hielten beide ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. In einem Interview hatte Jeff einmal betont, wie besonders es sei, kreative Projekte mit seiner Frau umsetzen zu können. Aubrey selbst hatte immer wieder geschwärmt, wie eng sie sich mit den Höhen und Tiefen einer langjährigen Beziehung verwoben fühlt – eine Erfahrung, die sie auch in ihrer Rolle der Harper in "The White Lotus" inspiriert hat. Die Nachricht vom Tod ihres Ehemanns Jeff Baena hat Hollywood und ihre Fans weltweit erschüttert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeff Baena und Aubrey Plaza, August 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeff Baena, Regisseur