Nach Jeffs Tod: Aubrey Plaza ist zurück auf der Leinwand

Aubrey Plaza (40) wagt den Schritt zurück ins Rampenlicht: Rund acht Monate nach dem tragischen Tod ihres Ehemanns Jeff Baena (✝47) meldet sich die Schauspielerin mit ihrer ersten Kinorolle zurück. In der schwarzen Komödie "Honey Don’t!", deren Trailer gerade von Focus Features veröffentlicht wurde, steht Aubrey gemeinsam mit Margaret Qualley (30) vor der Kamera. Sie schlüpft in die Rolle einer Polizistin, die an der Seite der von Margaret gespielten Privatdetektivin Honey O'Donahue eine Reihe mysteriöser Todesfälle in einer verschwiegenen Kirchengemeinde untersucht. Auch Chris Evans (43) ist im Starensemble vertreten und mimt den zwielichtigen Kirchenführer. Der Film startet am 22. August und markiert Aubreys Rückkehr ins Kino seit dem schockierenden Verlust von Jeff, der Anfang Januar in Los Angeles verstarb.

Laut Berichten der Daily Mail trennten sich Aubrey und Jeff bereits im September 2024, bevor der gefeierte Regisseur im Januar dieses Jahres durch Suizid starb. Der medizinische Bericht offenbarte, dass er in den letzten Monaten vor seinem Tod mit persönlichen Problemen sowie der Trennung zu kämpfen hatte und deshalb in Therapie war. Auch Aubrey soll besorgt um Jeffs Wohl gewesen sein. Nach der Tragödie wandte sich Aubrey für einige Zeit komplett von der Öffentlichkeit ab. Sie löschte zudem ihren Instagram-Account und zeigte sich nur bei besonderen Anlässen – unter anderem als Moderatorin bei der großen 50-Jahr-Jubiläumsgala von Saturday Night Live im Februar. Über ihren Sprecher bat sie damals um Privatsphäre und bedankte sich für die überwältigende Unterstützung.

Durch ihren Ehemann Jeff, mit dem sie jahrelang auch beruflich zusammenarbeitete, war die Schauspielerin immer wieder auch hinter den Kulissen aktiv. Jeff galt laut Insidern als umgänglicher Lebemann. Mit viel Feingefühl brachte er Menschen zusammen – und achtete darauf, dass niemand ausgeschlossen wurde. Aubrey Plaza ist privat bekannt für ihre leise, bissige Art und ihren schwarzen Humor, den sie nun auch in "Honey Don’t!" zum Ausdruck bringt. Neben ihrer neuen Kinohauptrolle hat sie bereits ihr nächstes Projekt zugesagt: In "The Accompanist" wird sie laut Deadline als junge Sozialarbeiterin zusammen mit Susan Sarandon (78) und der Kinderdarstellerin Everly Carganilla zu sehen sein – ein weiteres Zeichen, dass Aubrey entschlossen nach vorne blickt.

Margaret Qualley, Oktober 2024

Aubrey Plaza und Jeff Baena beim Sundance Film Festival, Januar 2017

