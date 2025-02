Nach Jeffs Tod: Aubrey Plaza hat allerersten Show-Auftritt

Aubrey Plaza (40) wagte sich jetzt nur wenige Wochen nach dem tragischen Tod ihres Ehemannes Jeff Baena (✝47) wieder ins Rampenlicht. Bei der 50-Jahre-Jubiläumsshow von Saturday Night Live am Sonntag in New York City betrat sie die Bühne, um die musikalischen Gäste Miley Cyrus (32) und Brittany Howard anzukündigen. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt, seit sich ihr Partner Jeff, ein erfolgreicher Regisseur und Drehbuchautor, am 3. Januar im Alter von 47 Jahren suizidiert hatte.

Aubrey wählte für diesen emotionalen Moment ein schlichtes Ensemble aus schwarzem Blazer, Hose und einem auffälligen tie-dye T-Shirt – ein Stück mit ganz besonderer Bedeutung. Das bunte Shirt ist eine Hommage an ihre gemeinsame Zeit mit Jeff. 2021 hatte Aubrey in The Drew Barrymore Show verraten, dass sie und ihr Mann bei ihrer Hochzeit anstelle klassischer Hochzeitskleidung von ihm selbst gefärbte tie-dye Pyjamas getragen hätten. Die beiden hatten sich im Jahr 2011 bei einem gemeinsamen Brettspielabend kennengelernt und seither auch oft zusammen gearbeitet. Jeff schrieb und inszenierte unter anderem den Film "Life After Beth", in dem Aubrey die Hauptrolle spielt. Trotz der Herausforderungen, die sowohl eine private als auch berufliche Partnerschaft mit sich bringen, sprach Aubrey immer wieder von den "extremen Höhen" und der besonderen Verbindung der beiden.

Jeffs Tod hinterlässt sowohl in Aubreys Leben als auch in der Filmwelt eine große Lücke. Der in Miami geborene Filmemacher hinterlässt ein beachtliches Vermächtnis – von dunklen Komödien wie "Joshy" bis zu cineastischen Experimenten wie der Anthologie-Serie "Cinema Toast". Freunde und Familie, die ihn in einer emotionalen Zeremonie in Miami verabschiedeten, beschrieben ihn als warmherzigen Menschen, der es verstand, Menschen zusammenzubringen.

Getty Images Jeff Baena und Aubrey Plaza, August 2014

Getty Images Aubrey Plaza und Jeff Baena, Januar 2014