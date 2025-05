Nach Tod ihres Mannes: Aubrey Plaza feiert Red-Carpet-Debüt

Aubrey Plaza (40) zeigte sich nach dem tragischen Tod ihres Ehemanns Jeff Baena (✝47) erstmals wieder auf dem Roten Teppich. Die Schauspielerin, bekannt aus "Parks and Recreation" und "The White Lotus", erschien zur Premiere ihres neuen Films "Honey Don’t!" beim 78. Filmfestival in Cannes. Aubrey trug ein transparentes, bodenlanges Kleid mit Perlenbestickung und einem weißen, trägerlosen Bodysuit darunter. An ihrer Seite waren Co-Stars wie Margaret Qualley (30) und Charlie Day (49) sowie Regisseur Ethan Coen (67) und Co-Autorin Tricia Cooke.

Der Filmemacher und Autor Jeff Baena starb Anfang Januar im Alter von 47 Jahren durch Suizid. Später wurde bekannt, dass Jeff und Aubrey bereits Monate vor seinem Tod getrennt waren, jedoch in engem Kontakt blieben. Aubrey, die sich nach dem tragischen Verlust weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, ehrte Jeff zuvor mit einer emotionalen Geste: Während ihres einzigen Auftritts im Februar bei der Saturday Night Live-Jubiläumsshow trug sie ein Batik-T-Shirt, ein Hobby, das ihren verstorbenen Ehemann begeisterte.

Auch wenn die Rückkehr auf den Roten Teppich für Aubrey emotional gewesen sein muss, zeigte sie sich während der Filmfestspiele nun professionell und sichtlich gefasst. Aubrey und Jeff waren über ein Jahrzehnt verbunden und heirateten 2020. Die beiden verband eine kreative Beziehung, die zu mehreren gemeinsamen Filmprojekten führte. In Cannes posierte sie nun sowohl allein als auch mit ihren Kollegen für Fotografen. In ihrem neuen Film "Honey Don’t!" spielt sie eine mysteriöse Polizistin, die eine Reihe merkwürdiger Todesfälle in einer kleinen Stadt untersucht. Der Film, eine dunkle Komödie, sorgte bereits vorab für großes Interesse und erhielt nach der Premiere in Cannes eine sechsminütige Standing Ovation.

Getty Images Mitwirkende des Films "Honey Don't!" bei den Cannes Filmfestspielen 2025

Getty Images Aubrey Plaza und Jeff Baena, Januar 2014

