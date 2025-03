Aubrey Plaza hatte kurz vor Jeff Baenas Tod Kontakt mit ihm

Jeff Baena (✝47) wurde Anfang Januar tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Wie nun bekannt wird, stand er bis kurz vor seinem Tod durch Suizid noch in Kontakt mit seiner Frau Aubrey Plaza (40). Der Drehbuchautor und die Schauspielerin hatten sich im September 2024 getrennt, als sie nach New York gezogen war. Laut dem Polizeibericht, der unter anderem OK! vorliegt, erhielt Aubrey nur drei Stunden, bevor Jeff gefunden wurde, eine SMS von ihm. In der Nacht zuvor sollen die beiden Ex-Partner zudem telefoniert haben.

Mit dem Polizeibericht werden noch weitere Details bekannt. Einen Monat nach der Trennung soll sich Jeff bei Aubrey gemeldet und "besorgniserregende Bemerkungen" gemacht haben. Da die "Parks and Recreation"-Bekanntheit zu diesem Zeitpunkt bereits nach New York umgezogen war, beauftragte sie einen Freund, bei Jeff vorbeizuschauen und sich zu vergewissern, dass es ihm gut gehe. Nach diesem Vorfall habe der Filmregisseur eine Therapie gestartet.

Am 3. Januar wurde Jeff von seinem Assistenten tot aufgefunden, der den Hund des 47-Jährigen für einen Spaziergang abholen wollte. Der Assistent bemerkte die "untypische" laute Musik, betrat das Haus und fand dort die Leiche. Er setzte sofort einen Notruf ab. Die Beamten fuhren zu Jeffs Anwesen – dort konnten sie allerdings nur seinen Tod feststellen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Jeff Baena, Regisseur

Getty Images Aubrey Plaza bei den 34. The Gothams Film Awards in New York

