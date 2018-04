Lässt Justin Theroux (46) nichts anbrennen? Es ist erst wenige Wochen her, dass der Schauspieler und Jennifer Aniston (49) ihr Beziehungsaus bekanntgaben. Während Jen sich eher zurückzuziehen scheint, könnte Justin sich zum richtigen Draufgänger zu entwickeln. Vor Kurzem wurde dem 46-Jährigen noch eine Romanze mit dem 25-jährigen Model Petra Collins nachgesagt. Jetzt wurde Justin allerdings mit einer anderen schönen Bekanntheit abgelichtet!

Neue Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen Justin mit Comedy-Star und Schauspielerin Aubrey Plaza (33)! Nach Informationen des Magazins verbrachten die beiden das Wochenende in New York City. Das Duo schlenderte samt Fahrrad im legeren Sonntagsoutfit entspannt durch die Straßen von Manhattan. Von Händchenhalten oder anderen Turteleien vorerst keine Spur! Liebe läge hier laut einer Quelle auch wohl gar nicht in der Luft: "Sie sind Freunde. Sie gingen spazieren, nachdem sie sich getroffen und ein potenzielles Arbeitsprojekt besprochen haben."

Tatsächlich kennen sich die beiden Filmgesichter auch schon eine ganze Weile: 2010 standen sie gemeinsam für einige Episoden der Serie "Parks & Recreation" vor der Kamera. Aubrey soll sich offiziell immer noch in einer Beziehung mit Drehbuchautor Jeff Baena befinden – auch wenn das Paar seit über einem Jahr nicht mehr gemeinsam gesehen wurde.

Mat Hayward/Getty Images for Nordstrom Petra Collins, Fotografin

Frazer Harrison/ Getty Images Aubrey Plaza in Hollywood

Phillip Faraone /Getty Images Aubrey Plaza bei den "Film Independent Spirit Awards" 2018

