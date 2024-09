"Ich war gelähmt": Erlitt Aubrey Plaza einen Schlaganfall?

In der Hit-Serie "The White Lotus" begeistert Aubrey Plaza (40) ihre Fans. Die Schauspielerin hat ein Händchen dafür, ihren Rollen viel Humor zu verpassen – doch in der "The Howard Stern Show" erinnert sie sich jetzt an einen Moment in ihrem Leben, den sie alles andere als lustig fand. Als sie 20 Jahre alt war, erlitt sie so etwas wie einen Schlaganfall. "Es ist einfach so passiert. Ich habe einen Zug nach Astoria genommen, um mit meinen Freunden Mittag zu essen", erinnert sie sich und fügt hinzu: "Ich bin in ihre Wohnung rein und hatte noch nicht mal meine Jacke ausgezogen. Dann war ich gelähmt, aber wirklich nur für eine Minute oder so. Ich hatte meine motorischen Fähigkeiten ganz kurz verloren. Das Verrückteste war, dass ich vergessen hatte, wie man spricht!"

Auch früher hat die Schauspielerin schon über ihre sogenannten "Schlaganfälle" gesprochen. In der Radioshow "Fresh Air" erzählte sie damals von einer ganz ähnlichen Situation. "Ich konnte nicht sprechen, weil ein Blutgerinnsel im Sprachzentrum meines Gehirns steckte. Ich hatte expressive Aphasie. Ich konnte also verstehen, wenn jemand mit mir gesprochen hatte, aber antworten konnte ich nicht", erklärte sie die Szene. Ihre Freunde hatten erst mal gedacht, sie würde nur Scherze machen. Doch als sich ihr Zustand nach einigen Minuten nicht geändert hatte, hatten sie ihr beinahe einen Krankenwagen gerufen. "Und es war mir bewusst genug, um mit dem Kopf zu schütteln. Ich schüttelte immer wieder den Kopf, weil ich wusste, dass etwas wirklich nicht stimmte. Aber ich wusste nicht, was es war", rief sich die Produzentin in Erinnerung.

Aubrey Plaza fand ihre Anfänge im Improvisationstheater, bevor sie 2009 ihre erste Filmrolle an der Seite von Seth Rogen (42) im Film "Funny People" ergatterte. Danach spielte sie jahrelang in der TV-Serie "Parks and Recreation" zusammen mit Amy Poehler (53) und Chris Pratt (45). In den vergangenen Jahren stand sie zum Beispiel für den Comedy-Streifen "Dave and Mike Need Wedding Dates" mit Zac Efron (36), Adam DeVine (40) und Anna Kendrick (39) vor der Kamera, bevor sie 2021 ihr Debüt als Produzentin feierte. Ihr neustes Projekt ist die Rolle der Rio Vidal in der Marvel-Serie "Agatha All Along", die in wenigen Tagen veröffentlicht werden soll.

Getty Images Aubrey Plaza, Filmstar

Getty Images Aubrey Plaza und der Cast von "Parks and Recreation" 2013

