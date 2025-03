Naomi Watts posiert mit Riesendogge auf dem roten Teppich

Naomi Watts (56) strahlte am vergangenen Montag bei der Cinema-Society-Vorführung von "The Friend" in New York City. Doch dieses Mal war es wohl weniger die Schauspielerin, die alle Blicke auf sich zog, als vielmehr ihre tierische Begleitung – die Britin posierte nämlich mit ihrem vierbeinigen Co-Star: Dogge Bing. Die zwei waren sogar im Partnerlook unterwegs. Passend zum Hund trug Naomi ein weißes Kleid von Jacquemus, das mit einem voluminösen Rock in A-Linie und schwarzen Pelzflecken verziert war. Dazu kombinierte sie weiße, spitze Heels und rote Lippen, passend zum roten Halsband von Bing.

Neben Bing wurde die "King Kong"-Berühmtheit auch noch von ihrer Tochter Kai Schreiber begleitet. Während Naomi auf einen Schwarz-Weiß-Look setzte, entschied sich die 16-Jährige für ein farbigeres Outfit aus einem pink-lila gepunkteten Kurzblazer über einem pinkfarbenen Oberteil. Dazu trug sie einen gerüschten Seidenrock, eine schwarze Spitzenstrumpfhose und rote Pumps. Anders als ihre Mutter setzte Kai (16) für die Fotografen kein breites Lächeln auf. Die Teenagerin zog eine ernste Miene – so, wie es sich anscheinend für ein echtes Laufstegmodel gehört.

Kai feierte erst kürzlich bei der Paris Fashion Week ihr Laufstegdebüt. Sie präsentierte ein auffälliges Minikleid mit Leopardenmuster, das mit einem gefederten Kragen ausgestattet war, kombiniert mit einer hellen Spitzenstrumpfhose und einer blau getönten Sonnenbrille. "Beruhige dich, mein schlagendes Herz! Bravo, Liebling und was für eine Show!", brachte Naomi anschließend ihren Stolz auf Instagram zum Ausdruck.

Getty Images Kai Schreiber und Mama Naomi Watts bei der "The Friend"-Premiere in New York City

Getty Images Kai Schreiber bei der Paris Fashion Week 2025

