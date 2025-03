Naomi Watts begleitet Tochter Kai stolz auf rotem Teppich

Naomi Watts (56) strahlte vor Stolz, als sie mit ihrer Tochter Kai Schreiber (16) am Montag den roten Teppich bei der Premiere ihres neuen Films "The Friend" in New York betrat. Anlass war Kais Debüt als Model, das sie kürzlich auf der Valentino-Show bei der Paris Fashion Week feierte. Naomi selbst glänzte in einem eleganten Kleid von Jacquemus, während Kai ihren eigenen, mutigen Stil zeigte: Mit einem pink-lila-gepunkteten Cropped-Blazer und einer Seidenrock-Kreation von Valentino setzte sie modische Statements.

Neben Kai standen auch Naomis tierischer Co-Star, eine Dogge namens Bing, sowie ihr Ehemann Billy Crudup an ihrer Seite. Der Schauspieler, bekannt aus "The Morning Show", erschien im schlichten Anzug und schürte die gute Laune, indem er witzelte, dass er "nach oben geheiratet" habe. Das von der Cinema Society organisierte Event zog zahlreiche weitere Co-Stars an, darunter Bill Murray (74), Mike Spreter sowie David Siegel. Nicht nur Naomi, sondern auch Kais Vater, der Schauspieler Liev Schreiber (57), äußerte sich in den letzten Tagen voller Stolz zu den Karriereplänen seiner Tochter. Zu Kritik an Kais Modelkarriere entgegnete er: "Das ist ihr Leben. Sie darf selbst bestimmen, was sie tut."

Naomi und Liev, die 2016 nach elf Jahren Beziehung getrennte Wege gingen, teilen sich das Sorgerecht für Kai und ihren älteren Sohn Sasha. Trotz des Endes ihrer romantischen Beziehung scheinen die beiden in Sachen Erziehung an einem Strang zu ziehen – nicht zuletzt, um ihre Kinder zu unterstützen. Naomi selbst hat in Interviews oft betont, wie wichtig ihr eine positive und stabile Umgebung für Kai und Sasha ist. Kai, die nun vermehrt im Rampenlicht steht, scheint die Leidenschaft für Mode und Bühne von ihren berühmten Eltern geerbt zu haben. Was die Zukunft bringt, bleibt abzuwarten, doch Kai tritt bereits jetzt mit viel Stil und Selbstbewusstsein in die Fußstapfen ihrer prominenten Familie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "The Friend"-Cast posiert bei der New-York-Premiere im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Naomi Watts und Billy Crudup bei der "The Friend" New-York-Premiere im März 2025

Anzeige Anzeige