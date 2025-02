Naomi Watts gesteht peinliche Sex-Story mit Ehemann Billy

Naomi Watts (56) hat in der "The Drew Barrymore Show" eine sehr persönliche Geschichte über den Anfang ihrer Beziehung mit Billy Crudup verraten. Die Schauspielerin, die im Juni 2023 den "The Morning Show"-Star geheiratet hat, sprach über das erste Mal, als die beiden miteinander intim wurden. Dabei brachte sie ein ganz spezieller Moment in Verlegenheit: Naomi trug damals ein Hormonpflaster, das sie wegen ihrer Wechseljahre benutzte. "Ich war entsetzt, weil dieses Pflaster wirklich klebrig ist und es oft Rückstände auf der Haut hinterlässt", erinnerte sich die 56-Jährige. Während sie versuchte, die Situation zu retten, sei Billy völlig entspannt geblieben.

In ihrem Gespräch mit Drew Barrymore (49) schilderte Naomi, wie sie damals panisch ins Badezimmer geflüchtet sei, um die Rückstände des Pflasters abzurubbeln. "Ich war viel zu lange drin und kam völlig aufgelöst wieder heraus", erzählte sie. Als Billy fragte, ob sie etwas bedrücke, gab Naomi kleinlaut zu, dass sie in den Wechseljahren sei und sich für das Pflaster schäme. Doch Billy habe verständnisvoll und humorvoll reagiert. "Er hat gesagt: 'Wir sind gleich alt. Das ist Wissenschaft. Wie kann ich dir helfen?'", berichtete die Schauspielerin. Dieser Moment habe ihr gezeigt, wie einfühlsam ihr jetziger Ehemann mit solchen Themen umgeht.

Naomi und Billy, die seit 2017 ein Paar sind, sorgen immer wieder mit Geschichten aus ihrem Leben für Schlagzeilen. Die australische Schauspielerin ist nicht nur für ihre Rollen in Filmen wie "The Impossible" bekannt, sondern auch für ihr Engagement, offen über Themen wie die Wechseljahre zu sprechen. Billy, der unter anderem durch den Film "Almost Famous" Bekanntheit erlangte, hält sein Privatleben im Gegensatz dazu meist unter Verschluss. Die Hochzeit der beiden im Sommer 2023 war eine überraschend intime Angelegenheit: Statt eines großen Festes feierten sie im kleinen Kreis und erschienen sogar auf einer Geburtstagsparty eines Freundes in ihrer Hochzeitskleidung.

LRNYC / MEGA Billy Crudup und Naomi Watts

Getty Images Billy Crudup und Naomi Watts bei den Emmy Awards, September 2024

