Naomi Watts veröffentlicht Memoiren mit seltenen Kinderfotos

Naomi Watts (56) hat in ihren Memoiren "Dare I Say It" bisher unbekannte Details aus ihrem Leben preisgegeben. Die britisch-australische Schauspielerin, die vor allem durch Filme wie "Mulholland Drive" und "21 Gramm" berühmt wurde, veröffentlicht in ihrem Buch eine Reihe rarer Kinderfotos, die MailOnline vorliegen. Ein Bild zeigt Naomi im Jahr 1973, im Alter von fünf Jahren, fröhlich lächelnd mit einem modischen Bob-Haarschnitt. Ein weiteres zeigt die spätere Oscar-nominierte Schauspielerin mit 14 Jahren während ihrer Schulzeit in Sydney. Bereits damals war ihr Markenzeichen, das strahlende Lächeln, deutlich zu erkennen.

Neben diesen privaten Einblicken reflektiert Naomi auch ihre Anfänge in der Filmbranche und ihre lange Freundschaft mit Nicole Kidman (57). Die beiden hatten sich mit 15 Jahren bei einem Vorsprechen kennengelernt und sich später in Schauspielklassen wiedergetroffen. Nicole sei laut Naomi zu einer wichtigen Inspiration geworden. "Sie machte mir Mut und zeigte mir, dass alles möglich ist", verriet Naomi dem Wall Street Journal. Auch die eher schwierige Zeit in Hollywood, bevor sie von Regisseur David Lynch (✝78) für "Mulholland Drive" entdeckt wurde, beschrieb die 56-Jährige.

David, der kürzlich im Alter von 78 Jahren verstorben ist, war für Naomi mehr als nur ein Arbeitskollege. In einem emotionalen Beitrag auf Instagram fand die Schauspielerin rührende Worte. In ihrem Post schrieb sie, David Lynch habe nicht nur ihre Karriere geprägt, sondern auch ihr Selbstvertrauen gestärkt. "Er war nicht nur ein künstlerisches Genie, sondern ein Freund und Mentor.". Die beiden hatten neben "Mulholland Drive" unter anderem auch an der Serie "Twin Peaks" zusammengearbeitet. Naomi, die ihre Laufbahn im australischen Fernsehen begann, zeigt mit ihrem Buch, wie eng ihre persönlichen und beruflichen Geschichten verwoben sind – und gewährt ihren Fans dabei intime und persönliche Einblicke.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und Naomi Watts bei einer Veranstaltung in New York, 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / naomiwatts Schauspielerin Naomi Watts und Regisseur David Lynch

Anzeige Anzeige