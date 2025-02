Naomi Watts glänzt mit Sohn bei den Critics' Choice Awards

Naomi Watts (56) verzauberte auf dem roten Teppich der diesjährigen Critics' Choice Awards in Santa Monica, Kalifornien. Die Schauspielerin trug ein elegantes schwarzes Prada-Kleid mit gewagten Cut-outs, dazu funkelnden Schmuck von Tiffany & Co. An ihrer Seite strahlte ihr Sohn Sasha, der die Aufmerksamkeit mit seinem stilvollen schwarzen Anzug auf sich zog. Der 17-Jährige, den Naomi mit ihrem Ex-Partner Liev Schreiber (57) teilt, überragte seine Mutter mit seiner imposanten Größe, während beide mit ihren ähnlichen blonden Haaren und markanten Gesichtszügen für Staunen sorgten. Auch Liev war bei dem Event anwesend – zusammen mit seiner Ehefrau Taylor Neisen – und gewann den Preis für den besten Schauspieler in einer Comedy-Serie.

Die glamouröse Preisverleihung war nicht nur ein Abend für Mode und Ehrungen, sondern auch ein Familienmoment: Liev nutzte in seiner Dankesrede die Gelegenheit, Sasha dafür zu danken, dass dieser ihn überredet hatte, die Veranstaltung zu besuchen. Er zeigte sich stolz an der Seite seines Vaters, als dieser auf dem roten Teppich mit seiner Trophäe posierte. Naomi, die selbst für ihre Rolle in "Feud: Capote vs. The Swans" nominiert war, erwähnte in der Vergangenheit oft, wie wichtig ihr ein harmonisches Verhältnis zu ihrem ehemaligen Partner sei, um ihre beiden Kinder Sasha und Kai gemeinsam zu erziehen. Auch bei anderen Anlässen haben sich Naomi und Sasha (53) als modisches Duo bewiesen, wie zuletzt bei der Dior Pre-Fall-Show im April 2024.

Sasha tritt immer mehr in die Öffentlichkeit – und probiert sich neben der Schule sogar als Model aus. Erst kürzlich veröffentlichte Naomis Bruder Ben beeindruckende Porträtfotos seines Neffen, die er als "leuchtend" und "ausdrucksstark" lobte. Für Naomi war es ein emotionaler Abend, auch abseits der Glitzerkulisse. In ihren kürzlich veröffentlichten Memoiren "Dare I Say It: Everything I Wish I'd Known About Menopause" berichtete sie über die Herausforderungen, die sie erlebte, bevor sie Sasha erwartete. Sie sprach offen darüber, wie schwierig es für sie gewesen war, schwanger zu werden – und beschrieb die unzähligen Schritte, die sie unternahm, um ihren Wunsch nach einer Familie zu realisieren.

Getty Images Liev Schreiber mit seinem Sohn Sasha bei den 30. Critics' Choice Awards

Getty Images Naomi Watt, Schauspielerin

