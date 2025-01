Naomi Watts packt in ihrem Buch über ihre Wechseljahre aus

Naomi Watts (56) spricht über ein Thema, das nur wenig Aufmerksamkeit erhält: die Menopause. In ihrem Buch "Dare I Say It: Everything I Wish I’d Known About Menopause" beschreibt die Schauspielerin, wie der Beginn ihrer Wechseljahre ihre Karriere und ihr Privatleben beeinflusste. Bereits mit 36 Jahren wurde bei der Britin eine vorzeitige Menopause diagnostiziert – zu diesem Zeitpunkt versuchte Naomi gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Liev Schreiber (57), Kinder zu bekommen. "Ich war am Boden zerstört, ich dachte, das wäre das Ende meines Traums, Kinder zu haben", erinnert sie sich. Das Paar konnte trotz der Diagnose später zwei Kinder, Sasha und Kai, willkommen heißen, was die stolze Mama als großes Geschenk betrachtet.

In ihrer Karriere sah sich die "Mulholland Drive"-Darstellerin jedoch mit Vorurteilen und Stigmatisierung konfrontiert. "Ich wurde gewarnt, dass es Karriereselbstmord wäre, wenn man auf sein Alter hinweist – wenn es nicht 23 oder jünger ist. Man sagte mir, ich würde nie wieder arbeiten, wenn ich zugäbe, dass ich in den Wechseljahren oder sogar in der Perimenopause sei", schreibt Naomi. Hollywood habe Frauen in der Menopause oft "unsichtbar" gemacht, fügt sie hinzu. Dennoch gelang es ihr, weiterhin erfolgreich zu arbeiten und in gefeierten Filmen wie "The Impossible" oder "J. Edgar" und Serien wie "The Watcher" mitzuwirken.

Naomi glaubt, dass sich die Branche langsam verändert, auch dank Frauen, die ihre Stimme erheben. Sie selbst wolle ein Sprachrohr für dieses oft tabuisierte Thema sein und bezeichnet es als notwendig, offen und ehrlich über Menopause zu sprechen – dass sie nun als eine Art Aushängeschild für das Thema gilt, störe sie nicht weiter. "Eines der lustigsten Dinge, die sich daraus ergeben haben, ist, dass mir jetzt regelmäßig Prominente schreiben, um mir zu sagen, dass sie in den Wechseljahren sind. Es ist, als ob ich hinter dem Beichtstuhlfenster sitze oder Hollywoods Kummerkasten bin", schildert sie.

Getty Images Naomi Watts, Schauspielerin

