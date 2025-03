Olympiasiegerin Gabby Thomas hat sich überraschend verlobt

Gabby Thomas, die US-amerikanische Olympiasiegerin im Sprint, hat ihre Verlobung bekannt gegeben. Der ehemalige Yale-Footballspieler Spencer McManes, mit dem die Leichtathletin seit über zwei Jahren liiert ist, hielt während eines Kurztrips in Austin, Texas, um ihre Hand an. Gabby hatte die Reise zunächst als harmlosen Ausflug angesehen. Doch Spencer überraschte sie in einem mit Blumen geschmückten Airbnb und machte ihr auf dem Dach des Hauses einen romantischen Antrag. "Normalerweise ist er sehr schlecht mit Überraschungen – dies war die einzige Überraschung, die ich je von ihm erlebt habe", verrät die Sportlerin im Gespräch mit Vogue und lässt beim Foto-Shooting einen ersten Blick auf den Ring zu.

Doch bevor die beiden ein Paar wurden, standen sie auf unterschiedlichen Seiten. Spencer, der aus der Welt des College-Footballs stammt, und Gabby, die damals für Harvard Leichtathletik betrieb, waren eher als Rivalen bekannt. Mit der Zeit änderte sich das, als gemeinsame Freunde die beiden aufeinander aufmerksam machten. Besonders charmant: Gabby wurde auf Spencers Instagram-Seite aufmerksam, wo er regelmäßig lustige Pizza-Reviews postete. Diese fielen der Läuferin sofort ins Auge und lockerten den ersten Kontakt zwischen den beiden auf humorvolle Weise.

Die 28-Jährige ist sportlich gesehen eine Ausnahmeerscheinung – als Olympiasiegerin glänzte sie mit einer Goldmedaille bei den Olympischen Spielen und steht an der Spitze des internationalen Leichtathletiksports. Privat zeigt sich die Powerfrau jedoch bodenständig und humorvoll. Neben ihrer beeindruckenden Karriere kann sie auch einen akademischen Background vorweisen: Sie hat einen Abschluss von der renommierten Harvard-Universität in Neurobiologie und globaler Gesundheit in der Tasche. Nun will das Paar, das lieber Pizza-Abende als pompöse Galas bevorzugt, gemeinsam die Zukunft planen – vielleicht ja mit einer Hochzeit, die genauso überraschend und charmant ausfällt wie der Antrag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gabby Thomas und Spencer McManes, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Gabby Thomas, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige