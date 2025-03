Nach Babynews: Kiara und Sidharth Malhotra suchen neues Heim

Bollywoods Traumpaar Sidharth Malhotra (40) und Kiara Advani wurden kürzlich gemeinsam bei der Haussuche in Mumbai gesichtet. Das Ehepaar, das aktuell sein erstes Kind erwartet, wurde dabei von Sicherheitskräften begleitet. In einem Video auf Social Media, das von einem Paparazzo aufgenommen wurde, war zu sehen, wie die beiden das Gebäude verließen, dabei Händchen hielten und zu ihrem Auto gingen. Laut einem Bericht von HT City war das prominente Duo in dem Clip auf der Suche nach einem neuen Zuhause – ein möglicher Schritt, um sich auf das Leben als werdende Eltern vorzubereiten.

Die erfreuliche Nachricht ihrer Schwangerschaft hatten die beiden Stars bereits im Februar auf Instagram bekannt gegeben. In einem gemeinsamen Post teilten sie ein Bild von sich mit kleinen Babysöckchen in den Händen. Unter dem Foto schrieben sie: "Das größte Geschenk unseres Lebens ist bald da." Prominente Kollegen wie Alia Bhatt (32), Kareena Kapoor (44) und Kriti Sanon gratulierten sofort und teilten ihre Freude in den Kommentaren mit. Über den genauen Geburtstermin oder weitere Details hat das Bollywood-Paar nichts verraten.

Kiaras und Sidharths Liebesgeschichte begann am Set des Films "Shershaah", der 2021 veröffentlicht wurde. Während der Dreharbeiten zu dem Drama, in dem Sidharth Vikram Batra und Kiara dessen Freundin spielte, soll es zwischen den beiden gefunkt haben. Ihr Privatleben hielten sie jedoch zunächst unter Verschluss. Erst 2023 folgte die Traumhochzeit – eine traditionelle hinduistische Zeremonie im malerischen Jaisalmer, Rajasthan. Seitdem gelten beide als eines der beliebtesten Promi-Paare in Indien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sidharth Malhotra und Kiara Advani, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sidharth Malhotra und Kiara Advani, Februar 2023

Anzeige Anzeige