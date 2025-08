"Nicht die Wahrheit": Jana verteidigt sich gegen Sidar Sahin

Jana Klein und Sidar Sahin, bekannt aus der Realityshow Are You The One?, lassen nach ihrer Trennung im Jahr 2024 erneut die Fetzen fliegen. Nachdem Sidar vor wenigen Tagen im Podcast "Truth or Trash" behauptete, er habe monatelang weiter die Miete für Jana bezahlt, obwohl sie längst eine neue Beziehung hatte, meldet sich Jana nun zu Wort. In einer emotionalen Instagram-Story weist sie die Vorwürfe zurück und behauptet, Sidar verdrehe die Wahrheit. "Eigentlich wollte ich das privat klären, aber das betrifft nicht nur mich, sondern auch meine Mutter und meinen Freund", rechtfertigt sich Jana.

Sidar hatte in dem Podcast erklärt, dass er die finanzielle Unterstützung angeblich erst dann beendet habe, als er erfuhr, dass Jana während seiner Zahlungen romantische Zeit mit einem neuen Partner verbrachte. Jana hingegen lässt durchblicken, dass nicht alles aus dieser Schilderung der Wahrheit entspreche und zeigt sich enttäuscht über die öffentliche Austragung des Streits. Auch ihre Mutter sei durch die Aussagen negativ betroffen, was Jana besonders zusetze. Die Möglichkeit, ihre Sicht der Dinge im Podcast darzustellen, fordert sie nun selbstbewusst ein.

Jana und Sidar waren nach ihrer Teilnahme an der Kuppelshow schnell ein Paar geworden und zogen sogar zusammen. Ihre Beziehung hielt jedoch nicht lange und 2024 folgte die Trennung. Während ihrer Kandidatur bei Prominent getrennt überraschte Sidar mit einem Geständnis, von dem nicht mal seine Ex wusste: Es kam zum Fremdküssen. "Es ist viel passiert in der Beziehung, viel Scheiße, aber im Endeffekt habe ich mit einer anderen Frau geschrieben. Ich war im Klub und ich war nur am Chillen, da hat sie mir einen Kuss gegeben", verriet er während der Show.

Instagram / sidarsahin01 Jana Klein, Sidar Sahin und Hund Gigo, Februar 2024

Are You The One?, RTL+ Sidar und Jana bei "Are You The One?"

Instagram / janakl__ Sidar Sahin und Jana Klein