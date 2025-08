Indy Lee: Cameron Dallas und Madisyns Baby ist auf der Welt

Influencer Cameron Dallas (30) und seine Freundin Madisyn Menchaca können ihr Glück wohl kaum fassen: Die beiden sind Eltern geworden! Am 26. Juli war es endlich so weit – ihr erstes gemeinsames Baby erblickte das Licht der Welt. Auf Instagram teilt das Paar ein paar erste Eindrücke mit seinen Fans. Madisyn postet eine Bilderreihe, die unter anderem die kleinen Babyfüße und einen süßen Schnappschuss von Cameron zeigt, wie er neben seiner Tochter eingeschlafen ist. "Ich habe meine Traumrolle bekommen", schreibt sie stolz zu den Aufnahmen. Das Mädchen hört auf den Namen Indy Lee Dallas.

In der Kommentarspalte häufen sich bereits die Gratulationen. "So wunderschön, herzlichen Glückwunsch", meint beispielsweise Nash Grier (27). Eine andere Social-Media-Nutzerin kommentiert voller Freude: "Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade sehe. Oh Maddy, du wirst so geliebt und Indy hat schon so viel Liebe um sich herum – sie ist perfekt! Ich bin so stolz auf euch und liebe eure schöne kleine Familie." Zahlreiche Fans drücken ihre Aufregung auch in Form von Herz-Emojis aus und können von Indys Anblick offenbar nicht genug bekommen.

Schon im Februar hatte das Paar die Schwangerschaft auf Social Media öffentlich gemacht und die Vorfreude mit seinen Fans geteilt. Zu einem zuckersüßen Video schrieben sie: "[Unser] Baby kommt im Juli 2025." Die vergangenen Monate vor der Geburt waren voller emotionaler Momente. Neben einem entspannten Babymoon auf Hawaii gab es immer wieder Einblicke in Madisyns Schwangerschaft sowie romantische Pärchenfotos mit Cameron. Im Jahr 2019 wurden die frischgebackenen Eltern erstmals miteinander in Verbindung gebracht. Ein Jahr später machten sie ihre Beziehung schlussendlich ganz offiziell.

Instagram / madisynmenchaca Cameron Dallas und Madisyn Menchaca

Instagram / camerondallas Cameron Dallas mit seiner Tochter Indy, August 2025

Instagram / camerondallas Madisyn Menchaca und Cameron Dallas

