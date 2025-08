Seltenes Foto: So groß ist Tygas Sohn King Cairo (12) schon

Tyga (35) hat einen seltenen Einblick in sein Privatleben gewährt und ein neues Foto mit seinem Sohn King Cairo Stevenson (12) auf Instagram geteilt. Der 12-Jährige, der aus der Beziehung des Rappers mit seiner Ex-Partnerin Blac Chyna (37) stammt, scheint seinem Vater mittlerweile auf Augenhöhe zu begegnen. "King ist fast größer als ich", schrieb Tyga lachend zu dem Schnappschuss. Auf dem Bild stehen die beiden Arm in Arm, entspannt und in lässigen Outfits nebeneinander. King trägt ein grafisches T-Shirt und gestreifte Shorts, während Tyga eine dunkle Kombination aus Shirt und Hose wählte.

Das Verhältnis der Ex-Partner gab in der Vergangenheit immer mal wieder Anlass für Schlagzeilen, doch spätestens seit einer Einigung im Dezember scheinen beide Wege zu finden, um im Sinne von King friedlich zu kooperieren. Das Sorgerecht wurde damals offiziell geregelt: King verbringt die Wochentage bei Tyga und die Wochenenden bei seiner Mutter. Für die Kommunikation der beiden Elternteile wurde sogar ein Programm zur Überwachung empfohlen, um eine reibungslose Absprache zu gewährleisten. Zudem wurde entschieden, dass Tyga keine Unterhaltszahlung leisten muss.

King Cairo durfte sich schon im vergangenen Jahr über ein besonderes Highlight freuen: Sowohl Tyga als auch Blac Chyna feierten mit ihm seinen zwölften Geburtstag. King, der neben seiner schulischen Leistung auch mit seinem Talent auf dem Fußballfeld beeindruckt, scheint die Liebe seiner Familie sichtlich zu genießen. "Es ist ein Geschenk, dass ich deine Mutter sein darf", kommentierte Chyna damals stolz. Tyga zeigt sich ebenfalls regelmäßig als engagierter Vater und lässt seine Fans von Zeit zu Zeit an dieser besonderen Beziehung teilhaben.

Instagram / tyga King Cairo Stevenson mit seinem Vater Tyga, Juli 2025

Instagram / blacchyna Blac Chyna mit Sohn King Cairo

Model Blac Chyna und Rapper Tyga mit ihrem Sohn King Cairo